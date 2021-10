Meer zien op Netflix? Zo krijg je een groter aanbod dankzij Ivacy VPN (ADV)

Wil je anoniem over het internet surfen, bijvoorbeeld om een veel groter aanbod van series en films te krijgen op Netflix en andere streamingdiensten? Dan is Ivacy VPN dé oplossing. We leggen uit hoe het werkt.

Wat is Ivacy VPN?

Ivacy VPN laat je anoniem over het internet surfen. Dit ‘Virtual Private Network’ beschermt je identiteit en IP-adres zodat niemand kan zien waar je bent en wat je doet. Als je verbonden bent met Ivacy VPN gaan jouw gegevens namelijk eerst door een soort versleutelde tunnel. Zo wordt het onmogelijk om ze te onderscheppen.

De dienst beschikt over maar liefst 3500 servers in meer dan 100 locaties en ondersteunt alle populaire platformen. Denk aan Windows, macOS, iOS, Android, Linux of populaire browsers zoals Firefox en Chrome. Ook mooi: je kunt Ivacy VPN op tien apparaten tegelijk gebruiken. Zo geniet iedereen in jouw gezin van zijn eigen verbinding.

Ivacy biedt 256-bit codering op militair niveau voor een ondoordringbare beveiliging. Bovendien is de bandbreedte onbeperkt en haal je zeer hoge downloadsnelheden. Daarnaast maak je verbinding met servers die geoptimaliseerd zijn voor P2P-netwerken. Verder kun je veel meer films en series kijken op streamingdiensten als Netflix.

Stream alle content die je wil!

Het aanbod van streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime is in Nederland best groot, maar het kan natuurlijk altijd beter. In andere landen staan er vaak veel meer films en series op. Met Ivacy VPN is het heel eenvoudig om je virtueel te verplaatsen naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daardoor gaat er een nieuwe wereld aan entertainment voor je open. Voorlopig raak je niet uitgekeken. Je kiest uit zeven verschillende regio’s wereldwijd, die allemaal hun eigen exclusieve content hebben.

Ook het aanbod van Disney+ is over de grens vaak een stuk groter. Bovendien zijn er nog veel landen waar deze dienst überhaupt niet beschikbaar is. Met Ivacy VPN ga je gewoon verder met je favoriete serie, waar je je ook bevindt. En misschien ontdek je op vakantie wel een nieuw pareltje, dat je bij thuiskomst helemaal uit kunt kijken.

Zo werkt het

Iedere streamingdienst maakt gebruik van de locatie van jouw smartphone of computer om te bepalen welk aanbod je te zien krijgt. Met Ivacy VPN omzeil je deze ‘check’. Je kunt namelijk verbinding maken met een IP-adres op een geheel andere locatie. Denk aan de Verenigde Staten, maar ook aan Duitsland, Spanje en vele andere landen.

Ivacy VPN laat je heel gemakkelijk verbinding maken met de Amerikaanse versie van Netflix. Zo werkt het:

Klik in de app of online op ‘Purposes’;

Kies voor ‘Start streaming’;

Tik op ‘Netflix US’;

Selecteer ‘Yes’ als wordt gevraagd of je de Amerikaanse versie van Netflix wil bekijken.

De app of de website opent Netflix zoals gebruikelijk. Je ziet nu echter het aanbod van de Amerikaanse versie. Titanic is in Nederland bijvoorbeeld niet beschikbaar.

Naast een veel groter aanbod van films en series biedt Ivacy VPN overigens nog meer voordelen. Zo hoef je je geen zorgen te maken om je privacy als je verbinding maakt met een openbaar wifi-netwerk. De VPN beschermt immers jouw gegevens. Omdat producten in het buitenland vaak veel goedkoper zijn, bespaar je bovendien veel geld tijdens het online winkelen. Ivacy houdt ook geen log bij van jouw internetverkeer: je anonimiteit is dus gegarandeerd!

Exclusief aanbod voor lezers van Android Planet 87% korting

Je kiest bij Ivacy VPN uit veel verschillende abonnementen. Voor een maandabonnement betaal je 8,99 euro, maar je krijgt korting als je voor een langere looptijd kiest. Een 5-jarig abonnement op Ivacy VPN kost bijvoorbeeld slechts 66,48 euro. Dat is een korting van 87 procent!

En het wordt mooier: lezers van Android Planet besparen namelijk nóg eens 20 procent. Gebruik hiervoor de exclusieve kortingscode ANDROID20. Je betaalt dan slechts 89 cent per maand én je krijgt 2TB gratis cloudopslag. Ben je toch niet tevreden over Ivacy VPN? De dienst biedt een 30-dagen-geld-terug-garantie.