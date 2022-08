Zo scoor je een jaar lang Viaplay met 25 procent korting

Op zoek naar korting voor streamingdienst Viaplay? Momenteel sluit je een jaarabonnement af met 25 procent korting. Zo betaal je flink minder voor Formule 1, Premier League-voetbal, darts, films en nog veel meer. Lees hier hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay korting: 25 procent bij jaarabonnement

Viaplay kost maandelijks 13,99 euro om alles te kunnen kijken wat de streamingdienst te bieden heeft. Naast films, series en documentaires gaat het voornamelijk om live sport. Zo kun je denken aan voetbal van de Bundesliga en Premier League, darts en natuurlijk Formule 1.

De dienst is pas enkele maanden actief in Nederland en stuntte in het begin met een introductie-actie. Daarvoor betaalde je 99 euro voor het eerste jaar; per maand dus 8,25 euro. Ook kun je Viaplay afsluiten via veel providers zoals KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile, waar bij de verschillende partijen andere acties lopen.

Zo kijk je een stuk goedkoper naar Viaplay

Vanaf 1 augustus tot en met februari loopt er een nieuwe kortingsactie, waarbij je 25 procent korting scoort. In plaats van 13,99 euro per maand betaal je 10,49 euro, neerkomt op een korting van 3,50 euro per maand. Het bedrag wordt daarbij maandelijks afgeschreven.

Let er wel op dat je alles wat Viaplay te bieden heeft alleen online kan bekijken. Kijken via het lineaire televisiekanaal van je provider is helaas niet mogelijk met dit abonnement. Je bekijkt Viaplay daarom via je smart-televisie, smartphone, tablet of bijvoorbeeld online.

Zo krijg je 25 procent korting op een Viaplay-abonnement:

Surf naar deze Viaplay-website; Scrol wat naar beneden totdat je ‘Tijdelijke aanbieding’ ziet; Tik op de rode knop: ‘Meld je nu aan’; Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden; Tik op de rode knop; ‘Naar aankoop’; Vul je betalingsgegevens in.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je nog meer weten over Viaplay

Toen Viaplay net gelanceerd was, publiceerden we onze review over de dienst, waarin we niet over alle punten te spreken waren. Zo was het aanbod te karig en inmiddels is dat slechts een fractie beter. Je Viaplay-account delen kent ook wat grote beperkingen: zo kun je maar twee streams tegelijkertijd open hebben staan.

Daarbij waren er toen al problemen met de kwaliteit van livestreams en dat is nog steeds niet al te best. Inmiddels zegt Viaplay wel klanten met klachten te compenseren, maar daarvoor moet de klant zelf verschillende stappen ondernemen om het bewijs aan te leveren. Al met al zijn de meningen over de dienst dus nog steeds aardig verdeeld, maar is het wel een van de weinige manieren om F1 te kijken met Nederlands commentaar.

Meer over Viaplay op Android Planet