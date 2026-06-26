Deze slimme thuisbatterij van Jackery is tijdelijk tot 700 euro goedkoper (ADV)

De zonnige dagen zijn weer aangebroken, dus je zonnepanelen kunnen overuren draaien. Sla je zelf-opgewekte stroom op in een thuisbatterij en bespaar honderden euro’s per jaar. Deze van Jackery is ook nog eens tot 700 euro goedkoper!

Amazon Prime Days: Jackery thuisbatterij met hoge korting

Een thuisbatterij slaat stroom vanuit je zonnepanelen op, zodat je dit op een later moment kan gebruiken. Ideaal nu in 2027 de salderingsregeling stopgezet wordt. Begin nu het weer zonniger is alvast met besparen.

De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC met 1 uitbreiding is een uitstekende keuze om mee te beginnen. Bovendien is hij nu in de aanbieding tijdens de Amazon Prime Days, waardoor je 300 euro goedkoper uit bent. Ook ontvang je een gratis P1-meter. We vertellen hieronder alles over deze goede thuisbatterij. Deze aanbiedingen lopen nog tot en met 30 juni 2026.

Word minder afhankelijk van energieleveranciers

Je hebt ondertussen een aantal zonnepanelen op je dak, maar gebruikt deze nog niet optimaal. Overdag als de zon schijnt ben je op je werk en heb je niet veel apparaten aan staan. Op deze momenten lever je nu terug aan het net, terwijl je in de avond juist meer stroom nodig hebt. Je draait een wasje, hebt je lampen aan en kijkt tv.

Dan pak je juist weer van het net en dat is zonde. Met een thuisbatterij sla je de stroom die je overdag hebt opgewekt op, zodat je deze later in de avond alsnog gebruikt.

Bespaar op je energiekosten

Door je stroomvoorziening op deze manier te regelen bespaar je geld. Vooral aangezien in 2027 de salderingsregeling stopgezet wordt. Je kan hierdoor niet meer één-op-één je gebruikte stroom wegstrepen tegen de energie die je terug levert. Daardoor wordt het nóg waardevoller om stroom op te slaan.

De SolarVault 3 Pro Max AC heeft een capaciteit van 2,52 kWh en dit is ook nog eens uitbreidbaar. Daardoor kan je hem volledig aanpassen aan jouw energiebehoefte. Dit kan direct, want momenteel bespaar je dus tot 700 euro op deze thuisbatterij met uitbreidingen. Wil je eerst eens zien hoe het gaat, dan kan uitbreiden ook op een later moment. In totaal verbind je tot wel vijf batterijen met elkaar, waardoor je op een capaciteit van tot wel 45,36 kWh komt.

Slim energiebeheer via de app

Alle info zie je vervolgens terug in de app op je telefoon. Je kan hier precies zien wat je verbruik is en wanneer je piekmomenten zijn. Heb je een dynamisch contract, dan zet je de thuisbatterij nóg beter in. Hij weet namelijk wat de actuele energieprijzen zijn. Daardoor gebruik je vanuit de thuisbatterij op het moment dat de tarieven hoog liggen.

Is stroom juist goedkoop, dan pak je van het net. Dit gebeurt volledig automatisch, dus je hoeft er na installatie vrijwel niet meer naar om te kijken. Overigens is die installatie ook nog eens enorm eenvoudig, want het is een kwestie van stekker in het stopcontact en je kan aan de slag.

Bespaar tot 700 euro op aankoop van de Jackery thuisbatterij

Tijdens de Amazon Prime Days scoor je de apparaten van Jackery extra voordelig. We zetten voor het overzicht de acties hieronder voor je op een rij.

SolarVault 3 Pro: van 1149 euro voor 849 euro (met gratis P1-meter)

De meest voordelige optie is de SolarVault 3 Pro. Bij Amazon kost deze je nu 849 euro in plaats van 1149 euro. Ook krijg je er een gratis P1-meter bij, zodat je in real-time alle gegevens in de app terugziet.

SolarVault 3 Pro Max: van 1389 euro voor 1089 euro (met gratis P1-meter)

De SolarVault 3 Pro Max heeft een hogere output dan de optie hierboven. Bovendien sluit je deze thuisbatterij via plug-and-play aan, maar je kan hem ook direct aansluiten op je zonnepanelen. Bij Amazon is hij nu tijdelijk te vinden voor 1089 euro in plaats van 1389 euro.

SolarVault 3 Pro Max AC: van 1269 euro voor 969 euro (met gratis P1-meter)

Dan de SolarVault 3 Pro Max AC. Deze kan je niet direct op je zonnepanelen aansluiten en is dus vooral bestemt voor mensen die al een omvormer hebben. Door de Prime Days van Amazon heb je hem nu voor 969 euro, terwijl hij je normaal 1269 zou kosten. Ook hier krijg je de P1-meter bij zonder extra kosten.

Bundels met uitbreidingsbatterijen tot 700 euro goedkoper

In de webwinkel van Jackery lopen de kortingen ook hoog op. Hier haal je een bundel met één of twee uitbreidingsbatterijen in huis met een prijs die tot wel 700 euro lager is. De gratis P1-meter actie is ook hier geldig, dus wees er snel bij.