Je eigen smart home met tado en Google: profiteer van hoge kortingen tijdens de tink Smart Week (ADV)

Tot en met 28 september profiteer je bij tink van hoge kortingen op allerlei smart home-apparatuur. Van slimme thermostaten, energiebesparende radiatorknoppen tot aan speakers die je met je stem kunt bedienen: dit zijn zijn de beste deals uit de tink Smart Week-actieweek.

Tink is een verkoop- en vergelijkingsplatform voor alles dat met smart home te maken heeft. Het maakt daarom niet uit of je huis al volhangt met allerlei domotica, of dat je nog aan het oriënteren bent: bij tink wordt je verder geholpen. Tijdens de tink Smart Week, die tot en met 28 september loopt, profiteer je van kortingen tot wel 48 procent. Hieronder hebben we enkele fijne deals voor je uitgelicht.

Aanbieding: tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit V3 + Bridge + radiatorknop

Wil je een modern verwarmingssysteem in huis halen, maar niet gelijk je hele huis volhangen met smart home-apparatuur? Dan is deze Starter Kit voor jou! De set bevat namelijk twee thermostaten én een bridge. Hiermee kun je twee kamers bedienen vanuit de app. Tijdens de actieweek profiteer je van 38 procent korting op de hele bundel.

tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit V3:

✔Met bridge en extra radiatorknop

✔Bespaar tot 31% aan energiekosten

✔Van € 209,98 voor € 129,95

Aanbieding: 2 X Google Nest Hub voor een actieprijs

Twee Google Nest Hubs voor nog geen 110 euro: tijdens de tink Smart Week zijn Googles slimme schermen extra scherp geprijsd. De Nest Hub beschikt onder meer over de Google Assistent, waardoor je ‘m met stem kunt bedienen. Zet bijvoorbeeld een Nest Hub in je keuken om kookinstructies op YouTube te kijken met alleen maar een stemcommando. De andere Nest Hub is dan weer ideaal voor in de woonkamer.

Google Nest Hub 2-pack:

✔Gebruik alle Google-diensten

✔Van € 179,98 voor € 109,95

Aanbieding: tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit V3 + Bridge + 2 X radiatorknop + slimme thermostaat

Woon je ruim en wil je altijd en overal de temperatuur regelen met een paar tikken op je smartphone? Haal dan dit uitgebreide verwarmingspakket in huis. De set bevat genoeg slimme radiatorknoppen voor al je kamers en het systeem kan overweg met de Google Assistent. Zodoende hoef je niet eens per se de bijbehorende app te gebruiken, maar kun je de temperatuur regelen via een simpel stemcommando.

tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit V3:

✔Met bridge en 2 extra radiatorknoppen

✔Makkelijk te bedienen

✔Van € 409,97 voor € 259,95

Aanbieding: tado° Slimme Thermostaat Starter Kit V3 + Google Nest Mini

Wie geen behoefte heeft aan meerdere slimme radiatorknoppen, maar wel op zoek is naar een slimme speaker kan beter voor dit startpakket gaan. Deze tado° Slimme Thermostaat Starter Kit is namelijk inclusief een Google Nest Mini. Dit compacte speakertje luistert naar de Google Assistent en is ideaal voor het vlug opzetten van een liedje of om je agenda te checken.

tado° Slimme Radiatorknop Starter Kit V3:

✔Inclusief Google Nest Mini

✔Met V3+ voor betere binnenlucht kwaliteit

✔Van € 188,95 voor € 109,95

Aanbieding: 2 X Google Nest mini voor een actieprijs

De Nest Mini is Googles compacte slimme speaker. Het apparaatje is ongeveer net zo groot als een hockeypuck, heeft een ingebouwde Google Assistent, kan overweg met Spotify en bijvoorbeeld aan het begin van de dag vertellen wat er op de planning staat. Bij tink bespaar je tijdelijk ruim 40 procent op de aanschaf van twee Google Nest Mini’s, want het pakket is in de Smart Week verkrijgbaar voor 69 euro.

Google Nest Mini 2-pack:

✔Je persoonlijke assistent in het dagelijks leven

✔Stream op je tv

✔Van € 118,00 voor € 69,00

Maak je smart home compleet bij tink

Van slimme (en energiezuinige) thermostaten, geavanceerde weerstations, handige speakers, bewegingssensoren tot aan beveiligingscamera’s: tink heeft alles in huis om jouw stulpje slimmer te maken. Dé specialist heeft een uitgebreid verkoop- en vergelijkingsplatform waarmee je simpel en snel de de beste smart home-keuzes maakt. Vrijwel alle producten zijn tijdens de Smart Week extra voordelig geprijsd, dus neem snel een kijkje bij tink.