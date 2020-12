Nog twee weken te gaan en dan is het alweer kerst. Wil je met alle drukte bij postorderbedrijven je cadeautjes voor onder de boom op tijd in huis hebben? Dan is het een goed moment om nu alvast wat mooie presentjes te bestellen. Android Planet heeft de zeven leukste kerstdeals voor je op een rij gezet.

Kerstdeals 2020: 7 betaalbare cadeaus op een rij

Kerst wordt natuurlijk wel wat anders dit jaar, maar dat betekent niet dat je elkaar geen leuk presentje kunt geven. Je kunt het alsnog vieren in kleine kring, cadeaus uitwisselen of natuurlijk (laten) opsturen. Dat kan gaan om een cadeautje voor iemand uit het gezin, de familie of natuurlijk een vriend, vriendin of kennis.

Iedereen heeft natuurlijk een ander budget en dat maakt de keuze erg groot. Dat hoeft geen probleem te zijn, want met onderstaande ideeën scoor je altijd de juiste deal.

1. Google Chromecast

De Google Chromecast is een vertrouwde gadget die het altijd goed doet als cadeau. Met deze hdmi-dongle maak je een televisie namelijk slimmer en gebruiksvriendelijker. Is die aangesloten, dan kun je namelijk allerlei video- en muziekcontent naar het grote scherm streamen.

Zo kijk je makkelijk naar diensten zoals Netflix, Amazon Prime Video of Disney Plus. Je kunt ook denken aan muziek via bijvoorbeeld YouTube Music of Spotify, waardoor je het direct gezellig maakt.

Wil je 4K-content streamen, dan kun je kijken naar de Chromecast Ultra of de gloednieuwe Chromecast met Google TV. Laatstgenoemde variant bevat een eigen besturingssysteem, waardoor alles nog gebruiksvriendelijker wordt. Die dongle is nog niet officieel in Nederland te koop, maar je kunt ‘m wel via andere manieren bemachtigen.

2. Xiaomi Mi Band 5

De Xiaomi Mi Band 5 is een van onze favoriete wearables van 2020. Het apparaatje is vederlicht, maar bevat wel allerlei interessante functies. Via het relatief grote kleurenscherm zie je snel allerlei gewenste informatie zoals gezette stappen, de tijd, datum of je hartslagniveau.

Je kunt allerlei work-outs starten en de info daarvan bijhouden en ook krijg je binnenkomende notificaties via de fitnesstracker. Wil je meer info zien, dan check je dat makkelijk en snel via de Mi Fit-app. Ook kun je bijhouden hoe je slaapt en is het apparaatje stof- en waterdicht.

Zo kun je er gewoon mee sporten, is een regenbui geen probleem en hetzelfde geldt voor douchen of zwemmen. Opladen gaat makkelijk via de magnetische kabel en wanneer het horloge eenmaal vol zit, kun je weer makkelijk weken vooruit.

3. Powerbank

Een powerbank moet je zien als externe accu waar je allerlei apparaten mee op kunt laden. Je hebt ze in allerlei vormen, kleuren, soorten en maten, dus bedenk van te voren even goed wat je nodig denkt te hebben. Zo kan de capaciteit ervan flink verschillen, evenals het aantal en type aansluitingen.

Met een powerbank kun je vaak je smartphone enkele keren volledig opladen. Soms kun je ook meerdere apparaten tegelijk opladen. Duurdere varianten zijn zelfs zo krachtig dat ze ook een tablet of laptop kunnen voorzien van de nodige stroom. Misschien fijn voor als je nog een paar dagen weggaat rond de feestdagen of anders voor bij de jaarlijkse gourmetronde, zodat je genoeg stroom hebt om de kerstkiekjes direct te kunnen delen met vrienden en familie.

4. Abonnement voor Disney Plus

Samen een filmpje of serie kijken mag nog steeds en daarom is een abonnement op Disney Plus misschien ook een leuk cadeau. Tevens kun je meerdere profielen aanmaken, zodat je ook zelf gewoon kunt genieten van alles wat de streamingdienst te bieden heeft.

Denk daarbij aan allerlei prachtige Disneyfilms en -klassiekers. Ook zijn er allerlei superheldenfilms te vinden en documentaires of reportages van National Geographic. Vergeet ook de Star Wars-films of de Mandalorian niet. Een handige tip is om direct een jaarabonnement af te sluiten, want daarmee bespaar je direct zo’n 15 procent.

5. Een hoesje voor je smartphone

Heb je net een nieuw toestel, ben je het uiterlijk van je smartphone zat of is je huidige hoesje kapot en oud? Dat kun je natuurlijk makkelijk oplossen met een smartphonehoesje. Tevens is dat natuurlijk een perfect, leuk en betaalbaar cadeautje om onder de boom te leggen voor een ander.

Zo heb je simpele ‘bumpers’, die zorgen voor net iets meer bescherming. Je kunt ook kiezen voor een zogenaamde backcover, waarbij de zijkanten én achterkant volledig zijn ingepakt. Of overweeg eens een bookcase, waarbij er een flapje over het scherm valt. Daarin kun je ook vaak wat pasjes kwijt: handig voor je pinpas of bijvoorbeeld rijbewijs.

Je hebt keuze uit allerlei materialen en designs, dus voor ieder wat wils. Zie je toch niks qua design wat echt bij jou past? Ontwerp dan je eigen smartphonehoesje met een eigen gekozen afbeelding of foto!

6. Google Nest Mini

De Google Nest Mini is misschien wel onze favoriete gadget van dit jaar en leuk om voor jezelf te kopen of voor iemand anders. De kleine speaker biedt een prima geluid voor in de woon- of slaapkamer. Natuurlijk kun je ‘m ook op kantoor gebruiken, handig juist dankzij de ingebouwde Google Assistent.

Zo check je snel je aankomende afspraken of hoor je of er file staat als je naar een afspraak moet. Het apparaatje is te verkrijgen in twee kleuren en past door zijn simplistische design in elk interieur. Al met al een leuk apparaatje om te geven of te krijgen.

7. Oordopjes

Tot slot kun je ook denken aan oordopjes. Die zijn namelijk verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Zo kun je specifiek kijken naar draadloze dopjes, die je op kunt pikken voor een paar tientjes. Sport jij of diegene die ze krijgt veel? Ook dan is de keuze groot, waardoor je altijd een leuk cadeautje vindt.

Geen fan van oordopjes? Kijk dan eens naar een hoofdtelefoon, ook die zijn te verkrijgen in allerlei prijsklassen. Sommige headsets kun je koppelen met meerdere producten tegelijk en zo naadloos overschakelen van muziekbron. Natuurlijk zijn er ook nog genoeg bedrade headsets te verkrijgen, die werken via de ouderwetse koptelefoonaansluiting of via de nieuwere usb c-standaard.