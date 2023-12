Samsung Galaxy S23, Google Pixel 8 Pro en meer smartphones met voordeel (gesponsord)

Kerst staat voor de deur! Bij Belsimpel scoor je onder andere de Google Pixel Buds Pro bij aankoop van een Pixel 8 Pro en is de Samsung Galaxy S23 scherp geprijsd. Wij zetten de beste kerst-deals van Belsimpel op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kerstdeals bij Belsimpel

Belsimpel is van start met kerst-aanbiedingen. Om het jaar goed af te sluiten krijg je bij aankoop van de Google Pixel 8 Pro of Pixel 7a draadloze oordopjes cadeau! Ook is de Samsung Galaxy S23 voordelig in huis te halen, net als de Honor Magic 5 Lite.

De genoemde prijzen gelden alleen tijdens de actieperiode. Zijn de producten populair en is er geen voorraad meer? Dan heb je helaas pech. Wees er dus snel bij!

Google Pixel 8 Pro met Pixel Buds Pro cadeau

Met de Google Pixel 8 Pro haal je een smartphone bomvol kunstmatige intelligentie in huis. Dat is vooral terug te zien in de camera. De Magische Gum was er al op de Pixel 7-serie, maar nu kunnen objecten op je foto zelfs verplaatst worden.

Iedereen staat altijd op een andere foto het beste tijdens het maken van een groepsfoto. Daarom is het nu mogelijk om uit verschillende foto’s het perfecte groepskiekje samen te stellen. Bij aankoop van de Pixel 8 Pro ontvang je van Belsimpel tijdelijk de Pixel Buds Pro cadeau ter waarde van 229 euro.

Je haalt hem nu bovendien het goedkoopste in huis met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Je betaalt er 672 euro voor het toestel. Dat is een besparing van 337 euro ten opzichte van de prijs die je voor het losse toestel betaalt.

Google Pixel 7a met Pixel Buds A-series cadeau

Bij de budgetvriendelijke Google Pixel 7a geeft Belsimpel je ook draadloze oordopjes cadeau. Het gaat om de Pixel Buds A-series ter waarde van 99,95 euro. De smartphone beschikt over een krachtige processor en fijne camera’s. Dankzij de slimme camerasoftware van Google maak je bovendien gebruik van fijne handigheidjes.

Voor het toestel betaal je bij Belsimpel 439 euro, maar in combinatie met een abonnement wordt hij voordeliger. Kies voor een KPN-abonnement en de Pixel 7a kost nog 288 euro.

Samsung Galaxy S23 tot 291 euro voordeliger

De Samsung Galaxy S23 is tijdens de kerstperiode bij Belsimpel extra voordelig in combinatie met Odido. In totaal kost het toestel je 408 euro, wat een besparing is van 291 euro ten opzichte van de losprijs.

Voor die prijs krijg je een compacte krachtpatser. Het scherm meet namelijk 6,1 inch en is makkelijk met één hand te bedienen. Bovendien is onder de motorkap de snelste chip van dit moment te vinden: de Snapdragon 8 Gen 2. Foto’s maak je met één van de vier lenzen.

Honor Magic 5 Lite nu voor 239 euro

Van een compact toestel naar een flinke jongen: de Honor Magic 5 Lite heeft een groot scherm van 6,7 inch. Daarop scrol je comfortabel door je sociale media-apps. Ook de accu is lekker groot: 5100 mAh. Bij gemiddeld gebruik doe je zo’n twee dagen met een enkele acculading.

Verder beschikt de Magic 5 Lite over vier fijne camera’s, waaronder een groothoeklens en een macrosensor voor close-ups. Je haalt de Honor-smartphone tijdelijk in huis voor 239 euro.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm nu voor 345 euro

Is jouw smartphone niet aan vervanging toe, maar zoek je wel een smartwatch? De Samsung Galaxy Watch 6 Classic is het topmodel onder de slimme horloges van Samsung. Dankzij de Kerst-deals van Belsimpel is er extra veel voordeel te behalen bij aankoop van de Watch 6 Classic.

Je bedient ‘m via het aanraakgevoelige scherm of de handige fysieke draairing. Die zagen we al op de Watch 4 Classic en is nu gelukkig terug. Natuurlijk meet je alles wat je maar wil weten: van je sportactiviteiten tot je gezondheid. Ook houdt je de Watch 6 Classic wat langer om je pols met de verbeterde accuduur. Tijdens de kerstperiode bij Belsimpel kost de 47mm-variant je 345 euro in plaats van 499 euro.

Nog veel meer kerst-deals bij Belsimpel

De bovenstaande deals zijn natuurlijk maar een kleine greep uit het assortiment van Belsimpel. Tijdens kerst zijn ook verschillende koptelefoons, draadloze oordopjes en veel meer smartwatches met voordeel te verkrijgen. Check alle kerstdeals via de knop hieronder.