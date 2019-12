De kerst komt eraan en misschien ben je nog wel op zoek naar een cadeau. Voor jezelf of voor een ander. Android Planet heeft in drie prijsklassen de leukste kerstcadeaus van 2019 voor je op een rijtje gezet. Check ze hier!

De leukste kerstcadeaus van 2019

Je kunt kerst natuurlijk vieren hoe je wil. Met een uitgebreid diner of juist gezellig knus om de boom heen met cadeaus. Voor jezelf, je partner, de kinderen of gezellig met bijvoorbeeld vrienden of familie.

Android Planet heeft voor jou in drie prijsklassen de leukste cadeaus verzameld. Zo kun je al iets tofs vinden tot 50 euro, van 50 tot en met 100 euro of daarboven.

Android Planet top 3 kerstcadeaus tot 50 euro

1. Xiaomi Mi Band 4

De Xiaomi Mi Band 4 is een fijne, betaalbare wearable voor om je pols. Het apparaatje kan bijvoorbeeld constant je hartslag meten, je slaap bijhouden en checken hoeveel stappen je hebt gezet. Dankzij het kleine kleurenscherm krijg je ook snel notificaties te zien en natuurlijk de tijd. Al met al een interessant en betaalbaar kerstcadeau’tje.



Klik hier voor de Mi Band 4

2. Google Chromecast

Met de Chromecast van Google maak je je televisie een stuk slimmer. Stream bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus of Videoland naar je televisie en luister muziek via Spotify of YouTube. Al met al een leuke en betaalbare gadget, voor jezelf of voor iemand anders.

Klik hier voor de Google Chromecast

3. Trust Primo Thin Powerbank

Powerbanks heb je in allerlei soorten, maten en prijsklassen. Waar het vooral om gaat, zijn het aantal aansluitingen en de grootte van de interne accu. Met de Trust Primo Thin Powerbank zit dat wel goed. Je kunt twee apparaten tegelijkertijd opladen en de capaciteit bedraagt 10.000 mAh, genoeg om twee tot drie keer je smartphone op te laden.

Klik hier voor de Trust Primo Thin Powerbank

Top 3 kerstcadeaus tussen de 50 en 100 euro

1. Disney Plus-abonnement

Met Disney Plus kijk je al die prachtige Disney-klassiekers, maar ook de remakes. Ook alle superhelden komen voorbij en je kunt documentaires kijken van National Geographic. Fan van Star Wars? Ook dan ben je bij Disney aan het goede adres.



Klik hier voor een Disney Plus-abonnement

2. OnePlus Bullets Wireless 2

Deze draadloze oordopjes van OnePlus zijn snel op te laden dankzij de usb-c-poort. Zo kun je weer uren draadloos genieten van de lekkerste beats. Daarbij heb je de keuze uit zwart of olijfgroen en dankzij de magnetische oordopjes wordt muziek ook nog eens gepauzeerd als je de oortjes uit je oren haalt.

Klik hier voor de OnePlus Bullets Wireless 2

3. Google Nest Mini

De Nest Mini is de nieuwste slimme speaker van Google en een leuke toevoeging voor de woonkamer. Je kunt er niet alleen muziek mee luisteren, maar ook de Google Assistent gebruiken. Vraag naar je aankomende afspraken, zet de televisie aan met een stemcommando of zoek wat op via Google.

Klik hier voor de Google Nest Mini

Kerstcadeaus 2019 top 3 vanaf 100 euro

1. Samsung Galaxy Buds

De Samsung Galaxy Buds zijn de draadloze oordopjes van de bekende fabrikant. Dankzij het bijgeleverde oplaaddoosje kun je de oordopjes zelf ook weer snel opladen. Zo kun je altijd en overal genieten van heerlijke muziek, bijvoorbeeld op werk of in het openbaar vervoer. Kwestie van eenmalig koppelen aan je smartphone (of ander apparaat) en genieten maar.



Klik hier voor de Samsung Galaxy Buds

2. Huawei Watch GT2

De Huawei Watch GT2 is een mooie smartwatch, met een accuduur van enkele weken. Houd je slaap bij, check je hartslag of gebruik ‘m tijdens het sporten om van alles bij te houden.

Het horloge is water- en stofdicht en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het bandje is gemaakt van sterk en flexibel materiaal, wat ook nog eens heerlijk om de pols zit.

Klik hier voor de Huawei Watch GT2 (inclusief Freebuds)

3. Samsung Galaxy Tab S5e

De Galaxy Tab S5e van Samsung is een interessant tablet met een scherm van 10,5 inch. Het scherm heeft een hoge resolutie en er zijn vier speakers aanwezig. Al met al een ideale combinatie voor het gebruik van multimedia. Dankzij de grote accu kun je zo uren muziek luisteren, rustig browsen of natuurlijk je favoriete serie kijken, veel plezier!

Klik hier voor de Samsung Galaxy Tab S5e