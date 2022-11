Mis het niet: Black Friday-deals van Samsung bij KPN (ADV)

Op zoek naar de perfecte deal met een gloednieuwe Samsung-smartphone én KPN-abonnement in de hoofdrol? Tijdens Black Friday loopt de korting op tot maar liefst 325 euro op allerlei modellen! De beste deals hebben we voor je op een rij gezet.

Black Friday bij KPN: dit kun je verwachten

Het is bijna Black Friday, maar provider KPN heeft alle deals al online uitgestald. Van 21 november tot en met 4 december scoor je zo de beste prijzen. Wel geldt dat de voorraad beperkt is en dus kan het zijn dat een bepaalde actie eerder wordt gestopt.

Sluit je nu een abonnement af met een toestel van Samsung in combinatie met KPN, dan betaal je tijdelijk geen aansluitkosten. En dat is fijn, want zo houd je de eerste 25 euro alvast in je broekzak.

Black Friday: Samsung Galaxy S22 Series bij KPN

De Samsung Galaxy S22 Series bestaat uit drie fraaie toestellen met elk hun unieke eigenschappen. De normale Galaxy S22 is de kleinste van het trio, maar heeft nog steeds een mooi amoled-scherm van 6,1 inch met een hoge ververssnelheid. De combinatie van processor, werkgeheugen en opslag is om je vingers bij af te likken.

In totaal zijn er vier camera’s aan boord, waarmee je in elke situatie een scherpe foto maakt. Ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken, want die is genoeg voor een intensieve dag gebruik. Opladen kan trouwens met een usb-kabel, maar ook draadloos. De Samsung Galaxy S22 is bij KPN te verkrijgen in vijf kleuren: groen, paars, roze, wit en zwart. Tijdelijk scoor je tot 249 euro extra voordeel in combinatie met een KPN-abonnement.

Samsung Galaxy S22+

De Galaxy S22+ is het middelste model en kan alles wat zijn kleinere broertje ook kan. Wel zien we een flink groter scherm van 6,6 inch. Daardoor geniet je beter van een film of serie op Netflix, het spelen van een game of surfen over het wereldwijde web.

Natuurlijk draait dit toestel (inmiddels) op Android 13 met de eigen Samsung-software. Daardoor is het een nog veelzijdiger apparaat en gebruik je ‘m voor alles wat je maar kunt bedenken. Tijdens Black Friday ontvang je tot 249 euro voordeel op de S22+. Trouwens: 5G is ook aanwezig, zodat je nog sneller kunt downloaden, uploaden en streamen! De S22+ is te koop in het zwart, groen, roze en donkergroen.

Ultieme werkpaard: Samsung Galaxy S22 Ultra

Natuurlijk is er ook nog de Samsung Galaxy S22 Ultra, waarbij je tijdelijk tot 225 euro extra voordeel scoort. Het zit al in de naam, maar de Ultra biedt het beste van het beste. We zien een heel ander uiterlijk met een nog groter scherm met afgeronde schermranden. Bedienen kan niet alleen met je vingers of via stemcommando’s, maar ook met de geïntegreerde S Pen.

Het camerasysteem is ook een stuk geavanceerder dan bij de andere S22-telefoons. Zo zijn er maar liefst twee zoomcamera’s aan boord. Daarmee gebruik je tot tien keer optische zoom, een unicum in smartphoneland. De S22 Ultra is te koop in het wit, donkerrood, zwart en donkergroen en je leest er meer over via onderstaande link.

Samsung Galaxy Z Flip 4 én Z Fold4 tijdens Black Friday

Dan zijn er natuurlijk ook nog de tweede foldables van Samsung in de vorm van de Galaxy Z Flip4 en Fold4. De Flip4 is de kleinste van de twee en klap je uit als een normale telefoon. Zo maak je gebruik van het flexibele amoled-scherm met hoge resolutie. Aan de buitenzijde is een kleiner display geplaatst; handig voor binnenkomende notificaties, het bedienen van muziek of checken van het weerbericht.

Het toestel zit bomvol krachtige hardware en een stel prima camera’s. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Fold4, die een heel andere vorm heeft. Opengeklapt gebruik je ‘m als een heuse tablet. Daardoor is het de ideale compagnon om eindeloos te multitasken of om te genieten van films, series of natuurlijk games.

Beide toestellen zijn te verkrijgen in meerdere kleuren, waardoor er altijd eentje de perfecte match met jouw stijl is. De Samsung Galaxy Z Fold4 is verkrijgbaar in het beige, blauwgrijs en zwart. De Z Flip4 koop je in het roségoud, blauw, grijs of lila. Het voordeel bij de Fold4 loopt op tot maximaal 325 euro, bij de Z Flip4 is dat maximaal 225 euro.

Samsung Galaxy A53 bij KPN tijdens Black Friday

Ook de Samsung Galaxy A53 is in de aanbieding bij KPN tijdens Black Friday! Het is het topmodel uit de bekende A-serie. Toestellen in deze lijn staan bekend om de erg goede prijs-kwaliteitverhouding en dat is met de Samsung Galaxy A53 niet anders.

Zo zien we natuurlijk 5G-ondersteuning, plaats voor twee simkaarten en een strak design. Het toestel is uitgerust met een groot scherm, krachtige accu en prima hardware. Ook over de software of veiligheid hoef je je geen zorgen te maken. Samsung levert jarenlang updates, waardoor je aan de slag kunt met de nieuwste functies en altijd veilig bent.

Meer Black Friday-deals bij KPN

Dat is zeker niet alles, want tijdens Black Friday scoor je nog meer deals bij KPN. Zo kun je daar nu ook terecht voor de Samsung Galaxy Tab A8-tablet, waarop je nu tijdelijk 96 euro extra voordeel krijgt. Kies je voor een nieuw Internet & TV-abonnement, dan krijg je een Philips Smart TV van 43 inch gratis met een waarde van 499 euro.