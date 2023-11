Black Friday bij KPN: gratis Samsung Galaxy Watch6 bij de Galaxy S23 en meer (ADV)

Black Friday staat voor de deur! Ben jij op zoek naar een gloednieuwe Samsung-smartphone én een KPN-abonnement, dan scoor je die tijdens Black Friday met veel voordeel. We hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Black Friday bij KPN: Samsung met hoge korting

Het is bijna Black Friday en KPN heeft de deals al online staan. Van 13 november tot en met 27 november scoor je je nieuwe aankoop met veel korting. We hebben de beste Black Friday-deals van KPN op een rij gezet.

Alle abonnementen van KPN sluit je bovendien tijdelijk zonder aansluitkosten (t.w.v. €25) af. Let wel op: de deals zijn geldig zolang de voorraad strekt. Zijn anderen sneller, dan heb jij helaas pech. Wees er dus snel bij.

Samsung Galaxy S23: nu met Galaxy Watch6 cadeau

De Samsung Galaxy S23 is het instapmodel van de S23-serie, maar maakt gebruik van dezelfde processor als de andere toestellen. Daardoor is dit kleintje alsnog krachtig genoeg voor alle taken die je voor hem hebt. Het compacte amoled-scherm van 6,1 inch zorgt samen met de hoge ververssnelheid voor fraai beeld.

Verder heb je de beschikking over vier camera’s, zodat je in elke situatie een scherpe foto maakt. Denk aan onder andere een hoofdcamera van 50 megapixel en een 12 megapixel-groothoeklens. Ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken, want daar haal je gemakkelijk het einde van de dag mee.

De Samsung Galaxy S23 is bij KPN te verkrijgen in de kleuren zwart, groen, paars en crème, en is tijdens Black Friday extra scherp geprijsd. Bovendien ontvang je de Galaxy Watch 6 ter waarde van 369 euro cadeau bij je bestelling.

Dit slimme klokje helpt je om gezondere gewoontes te creëren in je leven door tal van zaken bij te houden: je hartslag, aantal stappen, vetpercentage, et cetera. Je mist in het vervolg ook nooit meer iets als je je smartphone niet bij de hand hebt. Al je meldingen ontvang je op je pols dankzij KPN Multisim.

Samsung Galaxy A54 nu extra scherp geprijsd

Ook de Samsung Galaxy A54 is tijdens Black Friday scherp geprijsd bij KPN. Het is het topmodel uit de populaire A-serie van budget- en midrange-toestellen. Deze mobiele telefoons staan bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding en dat is met de Galaxy A54 niet anders.

We zien een design dat veel weg heeft van de high-end S23-serie en een groot 6,4 inch scherm. Dat ziet er dankzij het amoled-paneel prachtig uit. Het toestel draait op een chip van eigen makelij en is krachtig genoeg voor alledaagse taken, zoals scrollen op social media en de meeste games. Met de 50 megapixel-hoofdcamera lukt elk kiekje.

Over software of veiligheid hoef je geen zorgen te maken. Samsung’s updatebeleid behoort tot de top. Je krijgt in totaal vier jaar aan Android-updates en vijf jaar lang beveilgingspatches om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

Meer Black Friday-deals bij KPN

Dat zowel de Samsung Galaxy S23 als Galaxy A54 tijdelijk extra scherp geprijsd zijn, zijn mooie Black Friday-deals om mee te beginnen. Dat is nog niet alles, want nog tot en met 27 november scoor je nog veel meer deals bij KPN.

Zo ontvang je een leuk cadeau bij je nieuwe KPN Internet en TV-abonnement. Bij een tweejarig-abonnement heb je de keuze uit een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250,- of kies je voor korting en krijg je 12 maanden voor €35,- per maand. Liever een eenjarig-abonnement? Ook dan scoor je Black Friday-voordeel: je betaalt de eerste 6 maanden €35,- per maand of krijgt twee KPN SuperWifi punten.