Mis het niet: Black Friday deals van KPN (ADV)

Op zoek naar een topdeal voor Black Friday in combinatie met KPN? Momenteel scoor je flinke korting op onder andere de Samsung Galaxy A52s en Samsung Galaxy S21. Maar er zijn nog veel meer deals te vinden en die vind je hier op een rijtje!

Black Friday bij KPN: Samsung met flinke korting

Het is (bijna) Black Friday en daarom is het weer tijd voor allerlei superscherpe deals van KPN. Niet alleen voor mobiele abonnementen, maar ook voor thuis. Zo combineer je verschillende gloednieuwe smartphones van Samsung met een abonnement voor een korting die oploopt tot 72 euro.

Samsung Galaxy A52S: 72 euro korting

Een echte Black Friday Snelpakker is de gloednieuwe Samsung Galaxy A52s met 72 euro korting op je abonnement. Al met al zorgt dat ervoor dat je de A52s nu dus tijdelijk aanschaf voor een superscherpe prijs.

Met het toestel ben je altijd klaar voor de spontane momenten. Je maakt niet alleen snel een foto, maar ze zijn ook nog eens haarscherp. Natuurlijk ben je ook helemaal klaar voor de toekomst, dankzij ondersteuning voor 5G.

Samsung Galaxy S21: 72 euro korting

Een andere Black Friday Snelpakker is de Samsung Galaxy S21. Dit vlaggenschip van de bekende fabrikant schaf je tijdelijk aan met 72 euro korting op je abonnement.

Dit vlaggenschip is voorzien van een camera van 12 megapixel, waarmee je ook 8K-video’s kunt schieten. Het beeldscherm is daarnaast erg indrukwekkend te noemen, vanwege de hoge verversfrequentie van 120Hz. Natuurlijk is ook dit toestel geschikt om te surfen over het wereldwijde web via 5G

Scherpe korting op KPN Unlimited data

Niet op zoek naar een nieuw toestel, maar juist naar een abonnement? Ook bij KPN ben je dan tijdens Black Friday natuurlijk aan het juiste adres. Wil jij onbezorgd bellen en internetten? Sluit dan nu een KPN Unlimited data abonnement aan met 2,50 euro korting per maand.

Gratis extra data & MB’s delen bij KPN

Wist je trouwens dat je bij KPN makkelijk MB’s deelt tussen abonnees met een KPN Mobiel-abonnement op hetzelfde adres? Kies bijvoorbeeld voor een Unlimited abonnement tot 50GB per maand en verdeel die data over meerdere gebruikers.

Naast korting op een Unlimited Data-abonnement, krijg je ook elke maand gratis data bij een 3GB-abonnement en bij de Kids Sim, zolang het abonnement loopt!

Snelpakkers van KPN: korting, Philips Smart TV of een Xbox

We sluiten af met nog meer Snelpakkers van KPN. Sluit je namelijk ook KPN Internet (en TV) af, dan kies je zelf wat voor cadeau je daarbij krijgt. Kiezen kan uit Philips Smart TV of een gloednieuwe Xbox Series S.

Kies je voor de console, voeg dan direct een Xbox Game Pass Ultimate (XGPU) toe, dan heb je direct toegang tot meer dan 100 nieuwe games waaronder Skyrim, Forza en GTA.