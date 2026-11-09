Zo pak je de Dyson Airwrap voor slechts 49 euro (of V10-stofzuiger)

Het is Black Friday bij KPN, wat betekent dat de provider een nieuwe Snelpakker-actie heeft. Je krijgt tijdelijk een gratis Dyson Airwrap of V10-stofzuiger cadeau, waar je normaliter honderden euro’s voor betaalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN Snelpakker: scoor een Dyson

November staat bij veel webwinkels en providers in het teken van Black Friday, waardoor je toffe aanbiedingen kan scoren. Zo ook bij KPN, dat een nieuwe Snelpakker-actie heeft. Als welkomstcadeau bij een nieuw internet- en tv-abonnement krijg je een Dyson Airwrap of Dyson V10-stofzuiger cadeau.

De voorwaarde is wel dat je een nieuw en tweejarig internetabonnement bij KPN afsluit met een internetsnelheid van 1 Gbit/s. De Dyson V10 is een luxe stofzuiger met een waarde van 549 euro, maar door de Snelpakker-actie krijg je ‘m gratis bij je KPN-abonnement. Dat geldt ook voor de Dyson Airwrap, een veelzijdige haarstyler.

Kies je voor een internetabonnement met 1 Gbit/s of hoger, dan ontvang je een Dyson-gadget kosteloos. Bij een lagere internetsnelheid (tot 1 Gbit/s) betaal je eenmalig 49 euro bij voor de Dyson Airwrap of V10-stofzuiger.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen interesse? Dan krijg je 12 maanden korting

Heb je de Dyson Airwrap of V10-stofzuiger al in huis, of geen interesse in één van de apparaten? Geen probleem, want ook dan krijg je iets van KPN cadeau. Als je niet voor een welkomstcadeau gaat, kun je kiezen voor 12 maanden lang 50 procent korting op je internet (en tv) abonnement.

Hoeveel je uiteindelijk betaalt, hangt af van je gekozen internetsnelheid. We hebben alle opties hieronder overzichtelijk op een rij gezet, zodat je eenvoudig kunt bekijken welk pakket het best bij jouw situatie past. De actie loopt tot en met 29 november 2026, dus wacht niet te lang.

Pakket Gemiddelde maandprijs Normale prijs Totale korting Sneller 200 Mbit/s € 33,75 € 45,00 € 270,00 Supersnel 500 Mbit/s € 38,25 € 51,00 € 306,00 SuperFiber 1 Gbit/s € 39,38 € 52,50 € 315,00 SuperFiber 4 Gbit/s € 52,50 € 70,00 € 420,00