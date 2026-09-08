KPN-klanten gaan vanaf 1 oktober meer betalen: dit moet je weten

Vanaf 1 oktober gaan de prijzen van abonnementen bij KPN omhoog. Het gaat om de jaarlijkse inflatiecorrectie en deze bedraagt ditmaal 3,3 procent. Gelukkig krijgen niet alle klanten te maken met de verhoogde tarieven. Weten wat jij straks gaat betalen?

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KPN verhoogt prijzen vanaf 1 oktober

KPN verhoogt de prijzen van mobiele abonnementen per 1 oktober 2026. Het gaat om de jaarlijkse inflatiecorrectie, gebaseerd op het inflatiepercentage over 2025. Dat percentage is door het CBS vastgesteld op 3,3 procent.

De verhoging geldt niet voor alle klanten. Heb je jouw mobiele abonnement voor 1 juli 2026 afgesloten of verlengd, dan kun je vanaf oktober met de hogere kosten te maken krijgen. KPN informeert klanten in september via een e-mail, brief of melding op de factuur over de eventuele prijswijziging.

Dit betaal je straks voor je KPN-abonnement

Hoeveel je precies meer betaalt, hangt af van de hoogte van je huidige abonnementsprijs. KPN berekent de 3,3 procent niet over het volledige factuurbedrag. De provider past de inflatiecorrectie toe op het basisbedrag van het mobiele abonnement, minus eventuele kortingen die gedurende de looptijd gelden.

Hieronder zetten we voorbeelden van de aankomende prijsverhoging voor je op een rijtje. Het exacte nieuwe maandbedrag vind je terug op de factuur.

Basisbedrag Prijsverhoging Prijs na verhoging 20 euro 0,66 euro 20,66 euro 25 euro 0,83 cent 25,83 euro 30 euro 0,99 euro 30,99 euro

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Ook internet en tv is duurder geworden

Heb je naast een mobiel abonnement ook internet en tv van KPN? Dan heb je misschien al eerder met een prijsverhoging te maken gekregen. Op 1 juli 2026 verhoogde KPN de tarieven van internet- en tv-abonnementen eveneens met 3,3 procent.

Wel zijn er een paar leuke aanbiedingen. Kies je nu voor een internet en tv-abonnement voor één jaar, dan betaal je de eerste 6 maanden slechts 35 euro. Je kunt daarnaast een verbintenis voor twee jaar afsluiten en dan ontvang je het eerste jaar 50 procent korting. Je mag de korting ook weigeren en dan krijg je een gratis PS5. Let wel op dat dit alleen is voor abonnementen met minstens 1 Gbit/s snelheid. Bij lagere snelheden moet je 69 euro bijbetalen voor de console.

Waarom verhoogt KPN de prijzen?

KPN noemt de prijsverhoging een inflatiecorrectie en mag tarieven op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS jaarlijks aanpassen. Voor mobiele diensten doet KPN dit elk jaar op 1 oktober. De 3,3 procent is daarmee geen willekeurige verhoging, maar het officieel vastgestelde inflatiepercentage over het kalenderjaar 2025.

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Kun je je KPN-abonnement nu opzeggen?

Een logische vraag is of de prijsverhoging je het recht geeft om je abonnement tussentijds te beëindigen. Dat is niet het geval. KPN vermeldt in de algemene voorwaarden dat de jaarlijkse inflatiecorrectie onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. De verhoging geeft je daarmee geen recht om je mobiele abonnement kosteloos tussentijds op te zeggen.

Is overstappen de moeite waard?

Loopt je contract binnenkort af? Dan is dit een goed moment om de markt te verkennen. Je kunt bij veel andere providers fors besparen op populaire toestellen.

Overstappen naar Vodafone

Als je toch overweegt over te stappen, kan Vodafone een interessante optie zijn. Vodafone verkoopt veel smartphones in combinatie met een abonnement. Combineer je dit met Ziggo-internet en -tv, dan profiteer je van extra korting. Zo krijg je tot 10 euro per maand korting op Ziggo en tot 10 euro korting op je Vodafone-abonnement.

Populaire toestellen om te overwegen zijn de Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra en Google Pixel 11.

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Overstappen naar Odido

Ook Odido is een goed alternatief voor als je wil overstappen. Heb je al internet en tv via Odido, dan levert het combineren van je mobiele abonnement hiermee extra voordeel op. Denk aan tot 7,50 per maand extra korting op je mobiele abonnement en tot 5 euro korting op je internet en tv.

Populaire toestellen om te overwegen zijn de Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra en Google Pixel 11.

Sim only-abonnementen

Wil je overstappen, maar heb je geen nieuwe telefoon nodig? Dan is een sim only een optie. Je betaalt hierbij alleen voor de bundel en houdt je huidige toestel. Dit is doorgaans goedkoper dan een abonnement inclusief toestel.

Je hoeft daarvoor niet per se bij KPN te blijven. Providers als Vodafone en Odido bieden sim only-abonnementen aan, maar ook bij kleinere aanbieders kun je vaak profiteren van goede deals.