KPN pakt deze Black Friday uit met een uitgebreide actie voor nieuwe internet- en televisieklanten. Je stelt je eigen pakket samen en kiest daarbij uit vier verschillende extra’s, waaronder een jaar lang korting of populaire apparaten van Dyson en Nintendo.

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Kies uit vier welkomstcadeaus bij KPN Internet en TV

KPN biedt momenteel veel extra’s aan als je een nieuw Internet en TV-contract afsluit tijdens de Black Friday-periode. Je hebt nu als je voor een 2-jarig abonnement gaat de keuze uit vier welkomstcadeau-opties:

Vaak is het zo bij dit soort acties dat je afhankelijk van je snelheid voor sommige extra cadeaus nog een klein bedrag moet bijbetalen. Dit is hier dus niet het geval, want je ontvangt nu bij welk pakket je ook kiest het product altijd gratis.

Of je nu na het zien van het overzicht al meteen weet welke gratis extra je zou willen, of nog even wil kijken bij welke optie je het meeste voordeel pakt: wij hebben de opties voor je op een rij gezet.

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Welke optie levert je het meeste voordeel op?

Heb je jouw keuze nog niet gemaakt tussen één van de extra’s of wil je even bekijken wat onder aan de streep de voordeligste optie voor jou is? Of wil je simpelweg de korting pakken en ben je benieuwd wat voor verschil dit maakt vergeleken met de fysieke cadeaus?

Als je de prijzen van de verschillende internetsnelheden (zonder tv-pakket) met twaalf maanden 50 procent korting doorrekent over een 2-jarig contract, ben je gemiddeld het volgende kwijt:

In totaal kun je als je voor de 50 procent korting voor de eerste twaalf maanden kiest afhankelijk van het pakket 270 tot 420 euro besparen. Kies je voor één van de Dyson-apparaten ter waarde van 549 euro of de Nintendo Switch 2 van 489,95 euro? Dan pak je onder aan de streep dus meer waarde mee dan met de 50 procent korting op alleen internet.

Neem je echter ook televisie en extra zenderpakketten af, dan loopt de 50 procent korting op je totale maandbedrag verder op. Het loont dus om vooraf te bedenken of je een van de apparaten echt wil gebruiken, of liever je maandlasten omlaag brengt.

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Extra voordeel met KPN Combivoordeel

Ben je al klant bij KPN? Dan kom je na het toevoegen van internet en/of tv in aanmerking voor KPN Combivoordeel. Voor je mobiele abonnement betekent dit dat je tot 7,50 euro korting krijgt per maand en dubbele data ontvangt.

Daarnaast krijg je bij een tv-pakket het Pluspakket ter waarde van 9,99 euro cadeau en kies je elke maand gratis uit Netflix Basic, Videoland of ESPN Compleet.

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Zakelijk afsluiten voor ondernemers

Voor ondernemers die nog interesse hebben in een nieuw internetpakket is deze actie ook zakelijk af te sluiten. Je ontvangt hierbij dezelfde welkomstcadeaus als hierboven.

Daarbij krijg je zakelijk een installatiegarantie met een wifi-check door een KPN-monteur, zakelijke service waarmee je sneller geholpen wordt en een btw-factuur waarop internet, tv en extra’s apart vermeld staan.

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