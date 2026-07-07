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KPN verrast klanten met een nieuw voordeel: dit betekent het voor jou
Jane van Brakel
7 juli 2026, 14:00
3 min leestijd
KPN verrast klanten met een nieuw voordeel: dit betekent het voor jou

Combineer je een mobiel abonnement met internet van KPN? Dan profiteer je automatisch van Combivoordeel. Je krijgt onder meer korting per maand op je mobiele abonnement, dubbele data en nog meer extra’s. KPN heeft het Combivoordeel uitgebreid met een nieuw voordeel. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Nieuw bij KPN: kies voor gratis Videoland

KPN breidt het Combivoordeel verder uit. Naast de keuze voor een gratis abonnement op Netflix of ESPN, kun je voortaan ook kiezen voor Videoland. Klanten die zowel een mobiel abonnement als internet van KPN combineren, hebben daarmee nóg meer keuze uit populaire streamingdiensten als onderdeel van hun Combivoordeel. Daarnaast profiteer je tijdelijk van flink veel voordeel op een nieuw internet- en tv-abonnement. Hieronder vertellen we je er meer over.

Bekijk de toestellen met abonnement van KPN

Bekijk de toestellen met abonnement van KPN
Bekijk sim only van KPN

Bekijk sim only van KPN
Bekijk internet- en tv van KPN

Bekijk internet- en tv van KPN

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Zo werkt Combivoordeel van KPN

Met Combivoordeel van KPN profiteer je van extra voordelen wanneer je meerdere KPN-diensten combineert. Heb je bijvoorbeeld zowel een KPN-internetabonnement als een mobiel abonnement van KPN, dan krijg je toegang tot verschillende voordelen, zoals korting op je mobiele abonnement, extra data en de mogelijkheid om gratis entertainment opties te kiezen.

Afhankelijk van je pakket kun je bijvoorbeeld kiezen voor diensten zoals Netflix, ESPN of nu ook Videoland. Hoe meer KPN-diensten je combineert, hoe meer voordelen je kunt ontvangen binnen Combivoordeel.

Lees meer over Combivoordeel

Internet & TV voor slechts 35 euro per maand

Ben je toe aan een nieuw internet- en tv-abonnement? Dan is dit een goed moment om over te stappen naar KPN. Je profiteert nu tijdelijk van extra voordeel, met een flink verlaagd maandtarief in de eerste periode. Bij een tweejarig abonnement betaal je de eerste twaalf maanden slechts 35 euro per maand, ongeacht de internetsnelheid die je kiest.

Kies je liever voor een abonnement van één jaar, dan betaal je de eerste zes maanden 35 euro per maand. Daarnaast krijg je de eerste twaalf maanden ook nog een gratis tv-pakket. Hieronder zetten we de verschillende prijzen overzichtelijk voor je op een rij (op basis van een tweejarig abonnement).

PakketGem. euro p/mPrijs na 12 mndTotale korting
Sneller 200
(alleen internet)		40 euro45 euro120 euro
SuperFiber 500
(alleen internet)		43 euro51 euro192 euro
SuperFiber 1000
(alleen internet)		43,7552,50 euro246 euro
Sneller 200
(incl. tv)		46,38 euro57,75 euro273 euro
SuperFiber 500
(incl. tv)		49,38 euro63,75 euro345 euro
SuperFiber 1000
(incl. tv)		50,13 euro65,25 euro363 euro
Bekijk alle internetpakketten

Dit wil je nu zien op Videoland

Met een gratis Videoland-abonnement via KPN krijg je toegang tot een van de grootste streamingdiensten van Nederland. Het aanbod bestaat uit een mix van populaire Nederlandse producties, internationale series, films en realityprogramma’s. Vooral Mocro Maffia blijft een van de absolute publiekstrekkers, terwijl series als The Rookie en Killing Eve ook hoog op het kijklijstje van veel abonnees staan.

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Liefhebbers van drama kunnen hun hart trouwens ophalen met The Handmaid’s Tale, terwijl The Rookie juist ideaal is voor wie een toegankelijke serie zoekt om meerdere seizoenen achter elkaar te bingewatchen. Met de toevoeging van Videoland aan KPN Combivoordeel wordt het aanbod aan gratis streamingdiensten daarmee nog aantrekkelijker.

Scoor gratis Videoland

Deze toestellen scoor je nu met korting bij KPN

Tijdens de KPN Snelpakkers scoor je nu extra voordeel op de nieuwste smartphones. Zo krijg je bij de aanschaf van de Samsung Galaxy S26 Ultra of Galaxy S26 tijdelijk een gratis Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Ook de Google Pixel 10 Pro is momenteel extra scherp geprijsd, waardoor je flink kunt besparen op een van de beste smartphones van dit moment.

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij KPN

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij KPN
Bekijk de Samsung Galaxy S26 Ultra bij KPN

Bekijk de Samsung Galaxy S26 Ultra bij KPN
Bekijk de Google Pixel 10 Pro bij KPN

Bekijk de Google Pixel 10 Pro bij KPN

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Videoland
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