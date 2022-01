De nieuwe Samsung Galaxy van 2022 komt eraan (ADV)

Hij komt er binnenkort aan, of misschien zijn het wel meerdere modellen. We hebben het natuurlijk over de gloednieuwe Galaxy-smartphone van 2022. Bij provider KPN kun jij je nu al inschrijven voor een exclusieve deal: hier lees je alles.

Samsung Galaxy voor 2022

De Samsung Galaxy S21-serie werd half januari 2021 gepresenteerd en binnenkort is het tijd voor de opvolger(s). Vorig jaar zagen we een drietal high-end smartphones met elk hun unieke functies. Fijn wel, want elke gebruiker heeft natuurlijk andere wensen. We zagen onder andere verschillen qua grootte en functies, maar ook op het gebied van kleuren en design.



Wanneer we de nieuwe Galaxy 2022 precies gaan zien, is nog de vraag.

Verwachtingen Samsung Galaxy 2022

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung biedt vast en zeker weer het beste van het beste. Exacte details zijn uiteraard nog onbekend, maar wel denken we al veel te weten over dit toptoestel. Wat dat is, hebben we voor jou op een rij gezet.

Toekomstbestendig en uniek design

Met de Galaxy S21-serie koos Samsung voor een verfrissend en uniek design. Een soortgelijk uiterlijk verwachten we ook voor de nieuwe Galaxy-telefoons. Zo krijg je vast en zeker keuze uit meerdere kleuren en formaten, waardoor er altijd eentje de perfecte match is.

Volgens geruchten krijgen de toestellen een achterkant van gehard glas. Dat ziet er niet alleen heel mooi uit, maar beschadigt ook minder snel. Ook verwachten we weer een uniek design van het camera-eiland. Bij de Samsung Galaxy S21-toestellen had die veelal een andere opvallende kleur: uniek in smartphoneland.

De grootste Galaxy van dit jaar krijgt zelfs een ingebouwde stylus, als de geruchten daarover kloppen natuurlijk. Zo wordt het toestel een echte vervanger van de Note-serie, die inmiddels niet meer wordt gemaakt. Met dat aanraakgevoelige pennetje maak je nog precieze notities of (aan)tekeningen.

Veelzijdige camera’s

Een veelgebruikte functie van smartphones is om ‘m als camera te gebruiken. Samsung staat al jaren bekend om de perfecte combinatie van hard- en software op dat gebied. De nieuwe Galaxy zal ook beschikken over meerdere camera’s, maar waar je die precies voor kunt gebruiken is nog de vraag. Natuurlijk is er een selfiecamera aan boord voor scherpe selfies en om te videobellen.

Op de achterkant zijn meerdere sensoren te vinden, waaronder de hoofdcamera. Die gebruik je voor normale kiekjes in elke situatie. Waarschijnlijk richt Samsung zich weer op het fotograferen en maken van video’s in het donker. Dat is iets waar het bedrijf zich de afgelopen generaties namelijk ook al mee heeft bezig gehouden. We vermoeden ook dat het toestel is uitgerust met een groothoeklens voor wijdere shots.

Andere details over de camera’s zijn nog onbekend. Misschien kan er wat zoom worden gebruikt, afhankelijk van het model. Ook verwachten we veel handige functies in de software te gaan zien. Daarbij kun je denken aan features tijdens het fotograferen zelf, maar juist ook voor de nabewerking.

De snelste hardware en klaar voor 5G

Kies je voor een smartphone van Samsung, dan kies je voor een compleet pakket aan hardware. Daarbij staat de Galaxy S-lijn bekend om de beste hardware en meeste functies. Ook op dat gebied zijn details nog onbekend, maar natuurlijk verwachten we wel het een en ander.

Zo heeft Samsung onlangs een gloednieuwe processor gepresenteerd en die zou weleens gebruikt kunnen gaan worden bij de nieuwe Galaxy-smartphones. Die chip is niet alleen krachtiger voor applicaties en zware berekeningen, maar ook op grafisch gebied. Zo kun je op die smartphones gamen met graphics die je normaal alleen op krachtige pc’s ziet.

Natuurlijk ben je ook helemaal klaar voor de toekomst, want ondersteuning voor 5G is aanwezig. Kies dus direct voor een KPN-abonnement met 5G, want alleen daarmee haal je pas echt alles uit het toestel.

Scherm is echte eyecatcher

Wist je dat Samsung de producent is van veel schermen die in smartphones worden gebruikt? De fabrikant verkoopt deze zelfs aan andere merken en gebruikt natuurlijk de beste displays voor hun eigen toestellen. De Galaxy van 2022 wordt ook uitgerust met een scherm van de beste kwaliteit.

Het gaat vast en zeker om een amoled-display, waardoor kleuren van het scherm afspatten. Ook het contrast daarvan is oneindig, wat perfect is voor zwartweergave bij films of games. Gezien de Galaxy S21-serie uit werd gebracht in meerdere formaten, is dat misschien ook het geval bij de 2022-toestellen. Zo heb je als KPN-klant de keuze uit meerdere modellen, die ook qua schermformaat verschillen.

Grote batterij, nog sneller opladen

De accu is ook een belangrijk stukje hardware van een smartphone en ook dat zit bij Samsung wel goed. Natuurlijk ligt de accuduur ook aan jouw persoonlijke gebruik, maar ga er maar vanuit dat je makkelijk een intensieve dag doorkomt. Dat was namelijk ook het geval bij Galaxy S-smartphones van de vorige generatie. Gebruik je het toestel wat minder, dan zou dat zo maar kunnen oplopen naar anderhalve dag of langer.

Opladen van de nieuwe Galaxy kan waarschijnlijk op meerdere manieren. Natuurlijk kun je een oplader kopen om het toestel zo snel te voorzien van vers accusap. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat draadloos opladen van de partij is. Dat gaat misschien wat langzamer, maar is natuurlijk ook een stuk gebruiksvriendelijker zonder al die kabelbrij.

Kies voor de nieuwe Samsung Galaxy bij KPN

Als je je nu inschrijft bij KPN, dan kom je als eerste alles te weten over de pre-order van de nieuwe Galaxy.