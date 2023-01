Exclusieve deal voor de nieuwe Samsung Galaxy van 2023 (ADV)

Binnenkort is het tijd voor de onthulling van de nieuwe Galaxy-smartphone van 2023! Misschien gaan we wel meerdere modellen zien en bij KPN is het daarom tijd om je in te schrijven voor een exclusieve deal. Meer weten? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2023: tijd voor een nieuwe Samsung Galaxy

Woensdag 1 februari is het zo ver: het is dan tijd voor Samsung Galaxy Unpacked. Op het evenement krijgen we heel wat nieuwe producten te zien, waaronder een nieuwe Galaxy-smartphone. Vorig jaar werden er zelfs drie nieuwe toestellen gepresenteerd, met elk hun unieke eigenschappen, uiterlijk, functies en design.

Voor ieder wat wils dus en dat is ook het geval bij provider KPN, waar je terecht kunt voor mobiele abonnementen in allerlei vormen. Jezelf nu alvast inschrijven bij KPN is dan ook erg handig, want de provider heeft iets tofs voor je in petto! Details daarover kunnen we nog niet kwijt, maar inschrijven is natuurlijk zo gebeurd.

Samsung Galaxy 2023: verwachtingen

Wat Samsung allemaal te bieden heeft in het nieuwe Galaxy-toestel weten we nog niet. We verwachten wel het beste van het beste. Wat we al denken te weten, sommen we hieronder voor je op.

Camera’s voor unieke momenten

De camera die je altijd bij je hebt is die van je smartphone. Bij Samsung ben je dan zeker aan het juiste adres, want de fabrikant wordt hier al jaren om geprezen. Bij de aankomende Galaxy van 2023 zal dat niet anders zijn. Dat betekent dat je weer foto’s kunt maken in allerlei situaties die er elke keer uitstekend uitzien.

We gaan uit van een enkele frontcamera die je gebruikt voor selfies en videogesprekken. Of dat nou via een wifi-netwerk of de 5G-verbinding via KPN is, alles ziet er haarscherp uit. Op de achterkant is nog een stel veelzijdige camera’s aanwezig, maar exacte details daarover zijn nog onbekend.

De primaire camera gebruik je voor de algemene kiekjes, zodat je altijd een mooi plaatje schiet. Ook denken we dat Samsung zich nog meer toelegt op fotografie en het maken van video’s in de avond, schemer en nacht. Daar staat de fabrikant al bekend om, maar dit kan nog beter.

Andere camera’s op de achterkant gebruik je misschien wel voor het maken van groothoekfoto’s. Daarmee leg je net meer vast en dat is ideaal voor bijvoorbeeld groepsfoto’s of kiekjes van architectuur of landschappen. Afhankelijk van het model kun je met de andere camera’s misschien wel inzoomen, portretfoto’s schieten of worden ze gebruikt voor close-ups.

Kenmerkende, maar unieke designs

Toestellen van Samsung hebben een eigen unieke stijl en dat zal niet anders zijn bij het nieuwe model. We gaan er vanuit dat je weer keuze hebt uit verschillende kleuren en formaten, waardoor er altijd eentje bij je past.

Volgens geruchten is er afscheid genomen van het uitstekende camera-eiland aan de achterzijde. In plaats daarvan kiest de grootmacht voor losse lenzen die iets uit de behuizing steken. Die combinatie zorgt voor een kenmerkend uiterlijk, maar wel met een unieke twist.

Gezien de vorige Galaxy S-serie, verwachten we stiekem ook weer een model met een ingebouwde stylus. Met dat pennetje maak je aantekeningen, notities of je gebruikt ‘m voor het bewerken van foto’s, diavoorstellingen of om een foto mee af te klikken.

Android 13, jarenlang updates én 5G-ondersteuning

Bij Samsung zit je helemaal goed als het gaat om updates. Android 13 is inmiddels een tijdje beschikbaar en de nieuwe Galaxy is uiteraard uitgerust met deze Android-versie. Daaroverheen ligt de One UI-schil, waardoor alle makkelijk werkt en er prachtig uitziet.

Daarbij is het updatebeleid van Samsung uitstekend. Zo kun je aankomende jaren snel aan de slag met de nieuwste versies van Android. En jezelf druk maken over beveiliging hoef je ook niet, aangezien er jarenlang beveiligingspatches worden uitgerold.

Volgens de geruchten gaan we de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip zien in het toestel. Die is niet alleen razendsnel, maar biedt ook ondersteuning voor 5G-internet. In combinatie met een 5G-abonnement bij KPN ben je dus helemaal klaar voor de toekomst.

Over accuduur hoef je je geen zorgen te maken

De combinatie van energiezuinige hardware én geoptimaliseerde software zorgt ervoor dat je je over de accuduur waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken. Natuurlijk ligt dat wel aan je persoonlijke gebruik. Als we echter kijken naar Galaxy-smartphones van de vorige generatie zit dat wel goed.

Opladen kan weer op verschillende manieren. Natuurlijk kan dat via een usb-kabel en een oplader die je direct in het stopcontact steekt. Ook je toestel draadloos van vers accusap voorzien is vast en zeker mogelijk. Dat gaat in de praktijk misschien iets trager, maar zorgt er wel voor dat je niet aan de slag moet met allerlei kabels.

Scherm om je vingers bij af te likken

Het scherm is misschien het belangrijkste van een mobiele telefoon, aangezien je daar altijd naar kijkt. Bij de nieuwe Galaxy hoef je je daar totaal geen zorgen over te maken. Zo ontwikkelt en produceert Samsung zelf de beste amoled-schermen ter wereld en gebruiken ze die in de Galaxy-telefoons.

Het gaat vast en zeker om een amoled-schemr wat allerlei voordelen biedt. Zo is het contrast oneindig, waardoor zwart echt zwart is. Ook spatten kleuren er vanaf, kun je door de hoge resolutie pixels nauwelijks zien én zal de ververssnelheid van de pixels erg hoog zijn. Dat alles zorgt voor een kleurrijke en soepele ervaring zoals je van Samsung gewend bent.

Samsung kennende krijg je de keuze uit verschillende modellen en formaten. Ben je op zoek naar een relatief klein toestel dan zit je dus goed, maar ook als je op zoek bent naar een maatje groter kun je daar prima terecht. Combineer jouw toestel dus met een abonnement van KPN en je hebt de perfecte match in je broekzak.

Kies KPN in combinatie met de nieuwe Samsung Galaxy

Schrijf je snel in bij KPN, dan hoor je als allereerste wanneer je de nieuwe Samsung Galaxy kan bestellen. Daarnaast ontvang je een exclusief aanbod als je je hebt geregistreerd. Zo weet je zeker dat je straks als een van de eersten rondloopt met een gloednieuwe en unieke Samsung!