De nieuwe Samsung Galaxy 2024: dit kan je allemaal verwachten (ADV)

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Samsung de krachtige Galaxy S23-serie presenteerde. Volgens de laatste geruchten maken de opvolgers binnenkort hun opwachting. Dit is wat je van de nieuwste vlaggenschepen mag verwachten.

2024: tijd voor een nieuwe Samsung-smartphone

Elk jaar presenteert Samsung weer nieuwe vlaggenschepen en dit jaar is het zover op 17 januari. Het merk organiseert Galaxy Unpacked, waar we heel wat nieuwe producten te zien krijgen. Naar verwachting zit daar ook de nieuwe Galaxy-reeks tussen.

Welke van de toestellen bij jou past, is afhankelijk van jouw wensen. Je haalt ze in ieder geval in huis bij KPN in combinatie met een mobiel abonnement. Schrijf je alvast in bij KPN en je wordt op de hoogte gehouden van alles omtrent de lancering van de Samsung-smartphones. Wij vertellen je alvast wat je kunt verwachten van de nieuwe Samsung Galaxy 2024.

5 dingen die we verwachten van de nieuwe Samsung Galaxy 2024

Wat de Samsung Galaxy van 2024 allemaal te bieden heeft, weten we pas na het Unpacked-evenement. We verwachten natuurlijk weer het beste van het beste. Hieronder zetten we de verwachtingen op een rijtje.

De beste camera’s voor unieke momenten

De camera’s van de Samsung-smartphones behoren al jaren tot de top van de markt. De toestellen die binnenkort gepresenteerd worden, zullen hier niet van afwijken. In welke situatie je dus ook zit: je maakt foto’s die er altijd uitstekend uitzien.

Je hebt de beschikking over een enkele voorcamera voor selfies en videogesprekken. Of dat nou via je wifi-netwerk is of het betrouwbare 5G-netwerk van KPN, je weet zeker dat je haarscherp in beeld bent. Natuurlijk zijn er ook nog een stel camera’s op de achterkant aanwezig, waaronder vermoedelijk een groothoeklens en telelens.

Steeds meer smartphonemerken houden zich bezig met kunstmatige intelligentie. In de bekendmaking van het Unpacked-evenement zien we dat Samsung ook hint op het gebruik van AI. De gloednieuwe smartphones maken waarschijnlijk onder andere jouw kiekjes nóg beter met de techniek.

Een uniek, maar kenmerkend design

De Samsung-toestellen hebben een eigen stijl. We verwachten weer een keuze tussen drie verschillende modellen, vier standaardkleuren en een aantal opslaggroottes. Zo zit er dus altijd eentje tussen die bij je past.

In lijn met de vorige Galaxy S-serie verwachten we dit jaar een instapmodel, een groter toestel en een grootse Ultra-krachtpatser. Bij laatstgenoemde zat vorig jaar een stylus inbegrepen en die verwachten we dit jaar weer te zien. Je gebruikt ‘m om aantekeningen te maken, je foto’s te bewerken of zelfs foto’s te maken op een afstand.

Lange accuduur

Over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. De nieuwste smartphones zijn uitgerust met een nieuwe en energiezuinige processor, maar ook de software is waarschijnlijk geoptimaliseerd. Daardoor gaat de accu langer mee dan de vorige edities. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van je gebruik.

Het opladen van de toestellen kan draadloos, maar via een usb-c-kabel gaat dat altijd het snelst. Volgens geruchten is het instapmodel binnen een half uurtje weer voor de helft opgeladen.

Helderder scherm met dunnere randen

We hebben geruchten voorbij zien komen dat alle drie de smartphones een flinke stap maken in helderheid ten opzichte van de voorgangers. Die hadden een maximale helderheid van 1750 nits, terwijl dat bij de nieuwe mobiele telefoons naar verwachting op 2600 nits ligt.

Ook wordt het scherm mogelijk een tikkeltje groter. Terwijl het display van de S23 6,1 inch meette, vermoeden we dat het instapmodel van 2024 6,2 inch groot zal zijn. Groter wordt het toestel niet, maar de randen rondom het scherm zijn waarschijnlijk smaller.

De allernieuwste software

Google heeft een tijdje geleden alweer Android 14 uitgebracht en ook de nieuwe Galaxy is uitgerust met deze Android-versie. Daaroverheen legt Samsung haar eigen One UI-schil en geeft daarmee de software een eigen stijl. Dat werkt eenvoudig en ziet er bovendien gelikt uit.

Het updatebeleid van Samsung behoort tot de top. De aankomende jaren zit je goed met de nieuwste Android-versies en ook over de beveiliging hoef je je geen zorgen te maken. Er worden jarenlang beveiligingsupdates uitgerold.

Kies voor KPN bij je nieuwste Samsung Galaxy

Standaard maak je gebruik van het razendsnelle 5G-netwerk van KPN. Heb je al een abonnement lopen bij KPN, zoals voor je internet en tv? Dan ontvang je Combivoordeel en kan je korting oplopen tot 12,50 euro per maand.

Meld je nu aan bij KPN om op de hoogte te blijven van de nieuwste Galaxy-smartphone. Je ontvangt als eerste een seintje wanneer de pre-order van start gaat én je profiteert van een exclusieve aanbieding. Schrijf je dus snel in!