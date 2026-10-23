Deze bekende provider pakt uit: tijdelijk een premium koptelefoon of Sony-oordopjes bij jouw sim only

Sluit je via Belsimpel een nieuwe KPN-sim only af, dan ontvang je daar tijdelijk een audiocadeau bij. Afhankelijk van de gekozen databundel krijg je een Sennheiser-koptelefoon of een set draadloze Sony-oordopjes gratis.

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Gratis koptelefoon of Sony-oordopjes bij KPN-sim only

Sluit je via Belsimpel een nieuwe KPN-sim only af, dan ontvang je bij vrijwel elke bundel een audiocadeau. Afhankelijk van de gekozen databundel krijg je een koptelefoon of een set draadloze oordopjes bij je bestelling. Ben je op zoek naar een ruimere bundel en kies je voor één van de Unlimited-opties, dan ontvang je de nieuwe Sony WF-1000XM6-oordopjes ter waarde van 299 euro helemaal gratis.

Kies je liever voor een kleinere en voordeligere bundel voor dagelijks gebruik? Bij een databundel van 10GB of 20GB met 150 bel- en sms-minuten ontvang je de Sennheiser Momentum 4 Wireless ter waarde van 369,90 euro cadeau. Welke variant je ook kiest, houd er wel rekening mee dat deze actie uitsluitend geldt bij het afsluiten van een tweejarig contract.

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Sony-oordopjes gratis bij KPN Unlimited

De Sony WF-1000XM6-oordopjes bieden erg goed geluid en geavanceerde ruisonderdrukking. Een ingebouwde functie past de demping automatisch aan je omgeving aan voor de beste balans met je muziek. Het ergonomische ontwerp zorgt voor langdurig draagcomfort bij dagelijks gebruik. Dankzij de zweet- en spatwaterbestendige behuizing zijn ze bovendien ideaal voor tijdens het sporten.

Een Unlimited-bundel is een uitstekende keuze als je volop gebruik wil maken van je apparaten, zonder je ooit zorgen te maken over datalimieten. Alle onbeperkte opties bevatten tevens standaard onbeperkt bellen en sms’en binnen de Europese Unie. Bij elke Unlimited-variant levert Belsimpel de Sony WF-1000XM6-oordopjes ter waarde van 299 euro gratis als cadeau mee. Je kiest hierbij zelf welke internetsnelheid het beste aansluit bij jouw dagelijks gebruik.

Unlimited-bundels Snelheid Maandprijs Unlimited 50 50 Mbps 28 euro p/m Unlimited 400 400 Mbps 31,50 euro p/m Unlimited 700 700 Mbps 32,50 euro p/m Unlimited 1000 1000 Mbps 40 euro p/m

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Gratis Sennheiser-koptelefoon bij kleinere KPN-bundels

Met de Sennheiser Momentum 4 Wireless pas je het geluid via de Smart Control-app volledig aan op jouw gehoor. De slimme ruisonderdrukking en Transparantiemodus zorgen ervoor dat je zelf bepaalt hoeveel van je omgeving je hoort. Dankzij de indrukwekkende batterijduur van 60 uur en de snellaadfunctie luister je na vijf minuten laden alweer vier uur lang naar je favoriete muziek.

Ligt jouw dataverbruik wat lager en heb je geen behoefte aan een Unlimited-bundel? Dan kies je voordelig voor een abonnement met 10GB of 20GB data. Bij deze bundels selecteer je naar wens 150 minuten of onbeperkt bellen en sms’en. Voor welke van deze opties je bij een tweejarig contract ook gaat, je ontvangt de Sennheiser-koptelefoon ter waarde van 369,90 euro er altijd gratis bij.

Belangrijkste voorwaarden van deze KPN-actie

Om gebruik te maken van deze tijdelijke actie dien je rekening te houden met een aantal specifieke voorwaarden. De actie geldt uitsluitend bij een contractduur van twee jaar. Daarnaast komen kleinere databundels onder de 10GB niet in aanmerking voor een van de gratis audiocadeaus. Welke bundel vanaf 10GB je ook kiest, je profiteert altijd van een betrouwbare verbinding op het 5G-netwerk van KPN.

Combineer je al andere KPN-producten op jouw adres, zoals internet voor thuis, dan profiteer je bovendien van extra KPN Compleet-voordeel. Dit levert je maandelijks tot wel 7,50 euro korting op je abonnementskosten op en tot dubbel zoveel data op je mobiele bundel. Daarmee haal je nog meer uit jouw nieuwe KPN-sim only via Belsimpel.