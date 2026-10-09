Laatste kans: zo pak je een gratis Nintendo Switch 2 of een PlayStation 5 (voor maar 69 euro)

De Snelpakker-actie van KPN loopt af! Dit is dus nog je laatste kans om als nieuwe klant een Nintendo Switch 2 cadeau te krijgen. Heb je deze spelcomputer al in huis staan? Dan kun je als alternatieve optie voor de PlayStation 5 gaan.

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Nu nog een gratis Nintendo Switch 2 t.w.v 499 euro

Het nieuwste model van de Nintendo Switch heeft een adviesprijs van 499 euro, maar door de kortlopende actie bij KPN kun je deze nu kosteloos in huis halen. De enige voorwaarde is dat je overstapt naar een tweejarig internet- of tv-pakket op het snelle glasvezelnetwerk van de provider.

De Switch 2 is geschikt voor zowel thuis als onderweg. Het apparaat bestaat uit de spelcomputer zelf met twee Joy-Cons aan de zijkanten. Als je ze aan de spelcomputer laat zitten speel je gemakkelijk onderweg, maar je kunt ze ook loskoppelen om samen met iemand te spelen of via de televisie verder te gamen.

Voor de Switch 2 is inmiddels al een reeks nieuwe spellen verschenen en er staan nog flink wat spellen op de planning. Had je al spellen van de eerste Nintendo Switch in huis? Deze kun je ook gewoon op het nieuwe model spelen, waarbij je bij sommige spellen zelfs exclusieve updates krijgt.

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Nu nog een gratis PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. 599 euro

Heb je al een Nintendo Switch 2 in huis, maar heb je wel interesse in een krachtigere spelcomputer? Dan biedt KPN een mooi alternatief. Je kunt binnen deze actie namelijk ook kiezen voor de PlayStation 5 Digital Edition met een adviesprijs van 599 euro. Dit is bovendien het perfecte systeem om straks de nieuwe GTA 6 op te spelen. Het enige verschil met de Switch 2-optie is dat je, afhankelijk van je gekozen internetsnelheid, eventueel nog een klein bedrag moet bijbetalen.

SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of hoger: Kies je voor de snelste optie met de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de actie, dan ontvang je de PlayStation 5 helemaal gratis.



Kies je voor de snelste optie met de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de actie, dan ontvang je de PlayStation 5 helemaal gratis. Sneller 200, SuperFiber 500 of een andere snelheid: Kies je voor een voordeliger of kleiner internetpakket met een lagere snelheid? Dan kun je de PlayStation 5 nog steeds selecteren, maar leg je zelf nog een bijbetaling van 69 euro in.

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Geen interesse in de welkomscadeaus? Ga dan voor 12 maanden korting

Heb je een van de twee spelcomputers al in huis staan, of heb je er simpelweg geen behoefte aan? Ook daar heeft KPN aan gedacht. Ga je voor geen van beide cadeaus? Dan kun je er voor kiezen om twaalf maanden lang slechts 35 euro per maand te betalen voor je internetpakket.

Hoeveel je uiteindelijk betaalt hangt af van je gekozen internetsnelheid. We hebben alle opties hieronder overzichtelijk op een rij gezet, zodat je eenvoudig kunt bekijken welk pakket het beste bij jouw situatie past.

Gratis streamingsdienst en maandelijkse korting!

Combineer je jouw internetpakket met een mobiele aansluiting van KPN op hetzelfde adres? Dan profiteer je direct van Combivoordeel. Dit levert je niet alleen een maandelijkse korting op je factuur op, maar geeft je ook recht op een gratis streamingdienst naar keuze, zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet.