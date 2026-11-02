Zo scoor je een gratis Nintendo Switch 2 t.w.v. 489,95 euro (ADV)

Wie toe is aan een nieuwe provider heeft geluk, want KPN schroeft het voordeel tijdens de Snelpakker-actie flink op. Zowel consumenten als zakelijke overstappers pakken tijdelijk de nieuwste Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau bij een tweejarig abonnement. Heb je de spelcomputer al staan, dan kies je in plaats daarvan voor het vaste actietarief van 35 euro per maand in het eerste jaar.

Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau

Ben je op zoek naar een nieuwe provider voor internet en tv, of wil je simpelweg overstappen naar een sneller pakket? Dan is dit een ideaal moment om in te stappen. Tijdens de Snelpakker-actie van KPN ontvang je bij een tweejarig contract de Nintendo Switch 2 ter waarde van 489,95 euro als welkomstcadeau. Bij internetsnelheden vanaf 1 Gbit/s is de console helemaal gratis, en bij lagere snelheden betaal je eenmalig 69 euro bij.

SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of hoger: Kies je voor de snelste optie met de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de actie, dan ontvang je de Nintendo Switch 2 helemaal gratis.

Kies je voor de snelste optie met de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de actie, dan ontvang je de Nintendo Switch 2 helemaal gratis. Sneller 200 of SuperFiber 500: Kies je voor een voordeliger internetpakket met een lagere snelheid? Dan kun je de Nintendo Switch 2 nog steeds selecteren als welkomstcadeau, maar doe je zelf een eenmalige bijbetaling van 69 euro.

Het grote voordeel van internet en tv van KPN is dat je kiest voor een uitstekend en stabiel glasvezelnetwerk met downloadsnelheden tot wel 4 Gbit per seconde. Hierdoor stream, game en werk je moeiteloos met het hele huishouden tegelijk zonder haperingen. Bovendien stel je jouw tv-pakket heel flexibel samen met de modernste tv-ontvanger, handige terugkijkfuncties en eenvoudige toegang tot al je favoriete streamingdiensten.

Wat kun je allemaal met de Nintendo Switch 2?

Ben je nog niet bekend met de Nintendo Switch 2, of ben je na jaren speelplezier op de eerste Switch toe aan een upgrade naar het nieuwere model? Dan zijn er een paar handige vernieuwingen om te weten. Dankzij het compacte formaat neem je de console net zo makkelijk mee onderweg als zijn voorganger. Thuis koppel je hem in een handomdraai aan de televisie, waarna je de Joy-Con-controllers losklikt om direct samen met vrienden of familie op de bank te spelen.

Daarnaast is de nieuwste spelcomputer geschikt voor al je oude games. Dit betekent dat al je bestaande games van de eerste Nintendo Switch gewoon speelbaar blijven. Verschillende van deze bekende titels krijgen via de Switch 2 zelfs een gratis grafische update, waardoor ze er op het nieuwe scherm en op je tv nog scherper uitzien.

Ook qua spelaanbod zit je de komende tijd helemaal goed. Klassiekers zoals het net verschenen Nintendo Switch Sports, waar velen op de Wii al groot mee zijn geworden, zorgen meteen voor nostalgie en speelplezier. Met aangekondigde toppers zoals nieuwe titels van The Legend of Zelda, Kirby en Pokémon is er nu al meer dan genoeg te spelen én veel om naar uit te kijken.

Geen welkomstcadeau nodig? Kies 12 maanden korting

Heb je de Switch 2 al in de woonkamer staan, dan kies je simpelweg voor korting op je maandbedrag. In plaats van het welkomstcadeau betaal je bij een tweejarig abonnement de eerste twaalf maanden een vast actietarief van 35 euro per maand voor Internet & TV+.

De totale besparing verschilt per gekozen internetsnelheid en pakket. In het onderstaande overzicht zie je de maandtarieven voor alleen internet en de doorgerekende besparing in het eerste jaar.

Pakket Actieprijs (eerste 12 mnd) Totale korting (1e jaar) Gem prijs p/m (over 2 jaar) Standaardprijs (daarna) Sneller 200 (200 Mbit/s) 35 euro p/m 120 euro 40 euro p/m € 45 euro p/m SuperFiber 500 (500 Mbit/s) 35 euro p/m 192 euro 43 euro p/m € 51 euro p/m SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) 35 euro p/m 210 euro 43,75 euro p/m € 52 euro p/m SuperFiber 4000 (4 Gbit/s) 35 euro p/m 420 euro 52,50 euro p/m € 70 euro p/m

Pak extra voordeel: gratis streamingdienst én maandelijks korting

Sluit je naast internet ook een mobiel contract af bij KPN, dan activeer je automatisch KPN Combivoordeel. Dit levert je direct maandelijks voordeel op, zoals tot 7,50 euro korting op je mobiele factuur, dubbele data en gratis onderling bellen. Heb je ook KPN TV in je pakket, dan ontvang je bovendien het Pluspakket met 25 extra zenders helemaal gratis.

Daarnaast spaar je met extra diensten punten voor een hoger Combivoordeel-level. Vanaf level 1 mag je elke maand een gratis keuzevoordeel uitkiezen, zoals Netflix Basic, Videoland Basis, ESPN Compleet of het Opnemen Pakket. Bereik je level 2 of 3, dan breid je de keuze uit met diensten zoals HBO Max Standaard en Disney+ Standaard. In de Mijn KPN-app pas je jouw gekozen streamingdienst eenvoudig elke maand aan.

Ook zakelijk profiteren van de Snelpakker-deals

De Snelpakker-actie is er niet alleen voor consumenten, maar kent ook aantrekkelijke voordelen voor KleinZakelijke overstappers. Als ondernemer kies je afhankelijk van je gewenste contractduur uit de volgende opties:

2-jarig contract: Ontvang de Nintendo Switch 2 cadeau (zonder enige bijbetaling op álle snelheden) OF betaal de eerste 12 maanden slechts 30 euro per maand voor internet.

Ontvang de (zonder enige bijbetaling op álle snelheden) OF betaal de eerste 12 maanden slechts 30 euro per maand voor internet. 1-jarig contract: Betaal de eerste 6 maanden 30 euro per maand voor internet OF kies voor 2 gratis SuperWifi-punten.

Betaal de eerste 6 maanden 30 euro per maand voor internet OF kies voor 2 gratis SuperWifi-punten. 3-jarig contract: Betaal de eerste 12 maanden 30 euro per maand voor internet EN ontvang 2 gratis SuperWifi-punten voor het hele bedrijf.

Kiezen voor een zakelijke aansluiting bij KPN levert bovendien praktische voordelen op. De factuur staat netjes op bedrijfsnaam, de kosten zijn tot 100 procent fiscaal aftrekbaar en je profiteert van installatiegarantie inclusief wifi-check door een KPN-monteur.