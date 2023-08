Aanbieding: drie maanden Viaplay voor 9,99 euro per maand

In zwaar weer of niet? Viaplay is de laatste tijd veel in het nieuws, want het gaat niet heel goed met de streamingdienst. Toch genieten van alles wat de dienst te bieden heeft? Tijdelijk scoor je drie maanden Viaplay voor in totaal 30 euro!

Viaplay aanbieding: 3 maanden voor 30 euro

Viaplay is dé dienst al het gaat om live sport, want je kunt er terecht voor voetbal, dartwedstrijden en natuurlijk Formule 1. Ook kun je er films, documentaires en series bekijken. De afgelopen maanden zijn de prijzen flink verhoogd, want het normale maandtarief bedraagt inmiddels 15,99 euro. Sluit je gelijk een jaarabonnement af, dan betaal je gemiddeld 13,99 euro per maand.

Nu heeft de streamingdienst een nieuwe actie gestart om abonnees te lokken (en te houden). Tijdelijk betaal je de eerste drie maanden 9,99 euro per maand voor het abonnement. Vervolgens wordt het abonnement omgezet en betaal je 15,99 euro.

Aangezien het om een maandabonnement gaat, kun je de dienst daarna altijd stopzetten. Vind je het aanbod geweldig en kun je niet meer zonder? Je kunt dan ook even contact opnemen met de klantenservice om dat om te laten zetten naar een jaarabonnement waarbij je 13,99 euro per maand betaalt. Zo bespaar je toch nog iets.

Zo sluit je een abonnement af op Viaplay

Alle content op Viaplay is te bekijken via een webbrowser of speciale app op je slimme televisie, tablet of telefoon. Het aanbod bekijken via een lineair kanaal op je televisie is niet mogelijk.

Genoemde actie is vooralsnog niet geldig als je het Viaplay-abonnement afsluit via je je eigen provider zoals KPN of T-Mobile. De actie is geldig vanaf 7 augustus tot en met 2 oktober.

Zo scoor je een Viaplay-kwartaalabonnement voor 30 euro:

Surf naar deze Viaplay-website; Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden; Tik op de rode knop; ‘Naar aankoop’; Vul je betalingsgegevens in.

Meer over Viaplay

Ben je fanatiek liefhebber van sport, dan ontkom je bijna niet aan de dienst. Heb je voornamelijk interesse in Formule 1, dan kun je altijd nog uitwijken naar F1 TV Pro. Daarvoor betaal je 64,99 euro voor een jaar.

Viaplay is begin 2022 gestart in Nederland en toen publiceerden we ook onze review. In december van dat jaar publiceerden we de review-update van Viaplay. De dienst is regelmatig in opspraak, onder andere door het voortijdig op non-actief zetten van jaarabonnnementen.

Zo was het voor veel abonnees niet mogelijk om te kijken naar de eerste F1-race van het seizoen. Ook is de dienst de laatste tijd weer veel in opspraak om het beleid en de mogelijke financiële problemen waarin het zich bevindt.

Meer weten over Viaplay?