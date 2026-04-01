Laatste kans: Samsung Galaxy S26 (Ultra) alleen nog deze week tot 1115 euro voordeliger

De Samsung Galaxy S26-serie is ondertussen een tijdje uit. Je hebt alleen nog deze week om te profiteren van de acties die er vanwege de lancering waren. Wacht dus niet te lang!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Laatste kans: Samsung Galaxy S26 (Ultra) pre-order acties

De Samsung Galaxy S26-serie is een aantal weken geleden gepresenteerd en bij een lancering hoort natuurlijk een goede actie. Voor deze nieuwe toestellen zijn dat er flink wat, waardoor je tot 1115 euro voordeliger uit bent. Maar, deze aanbiedingen zijn er nog maar tot en met 6 april dus je hebt niet lang meer.

Je profiteert nu nog van een gratis geheugenupgrade, waardoor je tot 200 euro bespaart. Ook krijg je van Vodafone alleen deze week nog twee gratis kaartjes voor de F1-race in Oostenrijk en geeft KPN je tot 100 euro extra inruilwaarde. Daarnaast krijg je hoge kortingen als je jouw aankoop combineert met een abonnement.

Vergeet ook bij Belsimpel niet je persoonlijke korting aan te vragen. Dit kan via de pop-up op de pagina van de S26-serie. Vervolgens krijg je in je inbox je exclusieve kortingscode.

Zou je voor de Galaxy S26 Ultra gaan, het ultieme vlaggenschip van Samsung, dan loopt dit voordeel in totaal op tot maar liefst 1115 euro. Je krijgt in dat geval de variant met 512GB vanaf 534 euro. We zetten hieronder de beste prijzen voor de drie toestellen voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB vanaf 534 euro

Ga je voor de Samsung S26 Ultra, dan heb je een telefoon in handen die voorzien is van het allerbeste dat het merk te bieden heeft. Vooral het nieuwe Privacy Display springt eruit en ook de camera’s zijn uitstekend. Hij heeft een adviesprijs vanaf 1449 euro (256GB).

Alleen nog deze week krijg je een gratis geheugenupgrade als je de S26 Ultra met abonnement aanschaft en tevens hoge korting op het toestel. De laagste prijs vind je door te kiezen voor Odido bij Belsimpel. Je hebt hem nu vanaf 684 euro, maar met de persoonlijke kortingscode die je aanvraagt via de pop-up krijg je nog eens 150 euro korting. Je komt nu op 534 euro uit. Liever geen Odido? Dan kies je het beste voor KPN bij Belsimpel en je betaalt, inclusief de persoonlijke korting, 642 euro.

Bij Vodafone krijg je dus nog maar tot en met 6 april 2x kaartjes voor de F1-race in Oostenrijk en van KPN krijg je nu nog 100 euro extra inruilwaarde.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 512GB vanaf 442 euro

Met de S26 heb je een compacte telefoon met een scherm van 6,3 inch. Daardoor is hij prima met één hand te bedienen. Hij draait op een snelle chip, die ervoor zorgt dat alle taken zonder haperingen uitgevoerd worden. Bovendien zit je met de S26 lang goed, want je mag rekenen op maar liefst zeven jaar aan updates. Hij heeft een adviesprijs vanaf 999 euro (256GB).

Momenteel is hij echter nog flink goedkoper dan dat. Je bestelt 512GB voor dezelfde prijs als 256GB als je hem combineert met een abonnement. In dat geval ontvang je ook hoge toestelkortingen. Kies voor Odido bij Belsimpel en je hebt ‘m vanaf 492 euro bij een onbeperkt internetabonnement.

Je ontvangt met je persoonlijke kortingscode (vraag hem aan via de pop-up op de S26-pagina van Belsimpel) 50 euro extra korting, waardoor je slechts 442 euro kwijt bent. Liever geen Odido, dan kan je het beste gaan voor KPN en je hebt hem, inclusief persoonlijke kortingscode, vanaf 478 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Plus 512GB vanaf 630 euro

Als je graag een groot toestel hebt, maar niet zozeer de beste specificaties nodig hebt, dan is er de S26 Plus. Deze heeft een schermgrootte van 6,7 inch. Bij een groot toestel komt ook een grotere accu kijken, waardoor je met de S26 Plus het beste zit als je een telefoon zoekt met een batterij die lang meegaat. De Galaxy S26 Plus heeft een adviesprijs vanaf 1249 euro (256GB).

Alleen nog deze week ontvang je echter bij een abonnement nog het toestel met 512GB opslag. Deze heb je daardoor al vanaf 730 euro als je gaat voor een abonnement van Odido bij Belsimpel. Met je persoonlijke kortingscode (aanvragen via pop-up op de S26 Plus pagina van Belsimpel) ontvang je 100 euro extra korting, waardoor je 630 euro kwijt bent. Mocht je geen Odido willen, dan kies je het beste voor KPN. Je hebt de S26 Plus nu vanaf 692 euro (met persoonlijke korting meegerekend).

Bestel je hem bij Vodafone, dan ontvang je alleen deze week nog twee Formule 1-kaartjes voor de race in Oostenrijk cadeau. Ga je hem bij KPN bestellen en je oude telefoon inleveren, dan krijg je 50 euro extra bovenop de waarde van dat oude toestel.