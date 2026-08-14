Laatste kans: Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 alleen dit weekend nog 923 euro goedkoper

De Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra en Z Flip 8 zijn nu een paar weken te koop. Vanwege de lancering kun je bij veel aanbieders profiteren van acties. Veel deals zijn alleen dit weekend nog geldig. Wacht dus niet te lang!

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Samsung Galaxy Z Fold 8: vanaf 1076 euro

Kies je voor de Samsung Galaxy Z Fold 8, dan krijg je een compacte foldable met schermen van 5,5 inch en 7,6 inch. Verder draait de telefoon op de snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, zit ‘ie vol met AI en heeft het meerdere goede camera’s. De adviesprijs is 1999 euro.

Tot en met 16 augustus profiteer je van verschillende goede deals. Zo krijg je bij Odido tot 794 euro toestelvoordeel, tot 680 euro inruilvoordeel en een gratis Samsung Galaxy Watch 7. Bij KPN krijg je dan weer tot 1100 euro inruilvoordeel.

Ook bij Belsimpel en Mobiel.nl bespaar je nu fors. Schrijf je jezelf in via de pop-up, dan krijg je een mail met een kortingscode voor 200 euro extra voordeel. Bij Belsimpel is een abonnement van Odido dan de beste keuze met 1131 euro toestelkosten. Ook bij Mobiel.nl kun je het beste voor Odido kiezen. De toestelkosten komen hier uit op 1076 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: vanaf 1399 euro

Ook de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is een mooie smartphone. Aan de buitenkant zit een 6,5 inch-scherm en opengeklapt is de telefoon zelfs 8 inch groot. De Fold 8 Ultra heeft dezelfde rappe chipset als zijn kleinere broertje. Verder valt de indrukwekkende 200 megapixel-hoofdcamera en de grote batterij op. De adviesprijs is 2199 euro.

Tot en met 16 augustus krijg je tot 1115 euro inruilvoordeel bij KPN. Bij Odido ontvang je tot 754 euro toestelkorting, tot 730 euro inruilvoordeel en een gratis Samsung Galaxy Watch 7. Bij de webwinkels is een abonnement van Odido weer het voordeligst. Gebruik je de persoonlijke korting, dan betaal je bij Belsimpel 1.421 euro toestelkosten en bij Mobiel.nl is dit 1.399 euro.

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Samsung Galaxy Z Flip 8: vanaf 400 euro

Ook de Samsung Galaxy Z Flip 8 scoor je al fors voordeliger. Aan de buitenkant zit een compact schermpje van 4,1 inch en opengeklapt is de telefoon 6,9 inch groot. Het toestel draait op de Exynos 2600-chipset en die kennen we nog van de S26. Verder maak je mooie foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera en krijgt de telefoon zeven jaar updates. De adviesprijs is 1299 euro.

Alleen dit weekend profiteer je nog van meerdere goede deals. Gebruik je de persoonlijke korting, dan is wederom een abonnement van Odido de beste optie. Bij Mobiel.nl betaal je 400 euro toestelkosten en bij Belsimpel is het 424 euro.

Bij KPN loopt het voordeel op tot 685 euro. Ook Odido heeft een goede actie. Hier krijg je nu een gratis Samsung Galaxy Watch 7, tot 819 euro toestelvoordeel en tot 680 euro inruilvoordeel.