Smartphones hebben doorgaans een lcd-of amoled-scherm. Maar wat zijn precies de verschillen en welke voor- en nadelen kleven er aan beide schermtypes?

De verschillen tussen lcd- en amoled-schermen

Lcd-schermen worden vaak gebruikt in smartphones in verschillende prijsklassen. Zulke panelen worden dus gebruikt in toestellen in het budgetsegment, maar ook in het midden- en (in mindere mate) high-end segment. Zo’n lcd-paneel wijkt op enkele punten af van een amoled-paneel en welke dat zijn, lees je hieronder.

1. Realistische kleuren

Bij een lcd-scherm bevindt de lichtbron zich achter de pixels van het scherm. De pixels worden dus altijd verlicht en de pixels zorgen dan voor het tonen van de juiste kleuren. De kleuren van een lcd-scherm zijn natuurgetrouw en realistisch. De kleuren worden dus getoond zoals je ze het in het echt ook zou waarnemen.

2. Helderheid van het scherm

Dankzij de constructie van het licht achter de pixels kan de helderheid van het lcd-scherm hoog in worden gesteld. Zo kun je vanuit elke kijkhoek goed zien wat er op het scherm staat. Dit is ook een voordeel als je buiten in het felle zonlicht een appje wil lezen of een foto wil maken. Door de hoge helderheid is alles goed zichtbaar.

3. Inbranden van het scherm

Als derde heb je bij een lcd-scherm geen risico dat het scherm kan inbranden. Dit fenomeen komt tegenwoordig nog wel zelden voor bij smartphoneschermen. Bij lcd-panelen gebeurt dit minder snel dan bij oled-schermen.

De voordelen van een amoled-scherm

Tegenwoordig gebruiken fabrikanten ook vaak een (am)oled-scherm in hun smartphones. Dat is een ander soort paneel dan lcd, maar ook dit type scherm kent verschillende eigenschappen.

1. Contrast en felle kleuren

Amoled-schermen worden vaak gebruikt bij nieuwe en duurdere toestellen en de techniek hierachter is anders dan bij lcd-schermen. Als gezegd staat bij een lcd-scherm het licht achter de pixels altijd aan en worden deze continu verlicht.

Bij amoled kan de backlight bij elke individuele pixel uitgeschakeld worden. Dat zorgt ervoor dat zwart ook echt pikzwart is. Dat is bijvoorbeeld gunstig voor de accuduur van je telefoon. Ook knallen de kleuren bij amoled-displays van je scherm. Wil je dus lekker felle, overgesatureerde kleuren, kies dan amoled.

2. Energiezuinig

Een tweede voordeel van de amoled-techniek is dat deze schermen energiezuiniger zijn. Omdat de individuele pixels die geen kleur weer hoeven te geven uitgeschakeld worden, gebruikt het scherm veelal minder stroom. Dat is goed voor de accuduur van je smartphone, en dit is ook waarom een donkere modus in apps bijdraagt aan een langere accuduur.

3. Amoled-panelen zijn buigzaam en breder inzetbaar

Verschillende amoled-panelen zijn te buigen, waardoor je ze in meer situaties kunt gebruiken. De meest bekende vorm is die van afgebogen schermranden. Veel high-end smartphones hebben zo’n scherm. Heb je een telefoon op het oog met zulke randen, dan heeft deze veelal een amoled-scherm aan boord.

Sommige fabrikanten hebben al één of meerdere toestellen uitgebracht waarin ze nog een stap verder zijn gegaan. Daarbij gaat het om smartphones met een opvouwbaar scherm. Dat kan zowel in de breedte als lengte zijn en huidige toestellen bevatten één ‘vouw’.

In de toekomst gaan we misschien wel smartphones zien waarbij het scherm meerdere keren gevouwen wordt. Ook daarvoor worden oled-panelen gebruikt, iets wat niet kan met een lcd-scherm.

Meer over lcd- en amoled-schermen

Verschillende zaken zijn trouwens niet afhankelijk van het type paneel dat gebruikt wordt. Zo zijn er zowel lcd- als oled-panelen met dezelfde resolutie op de markt. Ook de pixeldichtheid kan hetzelfde zijn bij deze twee types schermen. Dat wordt gemeten in ppi, oftewel pixels per inch. Hoe hoger dit getal is, hoe scherper het scherm is.

Ook de ververssnelheid van het scherm is iets om rekening mee te houden. Een standaardscherm ververst 60 keer per seconde. De laatste tijd brengen fabrikanten steeds vaker toestellen uit, waarbij het scherm vaker ververst.

Zo zijn er smartphones met een 90Hz-, 120Hz- of zelfs 144Hz-scherm verkrijgbaar. Doordat zo’n scherm vaker ververst, voelt scrollen door Instagram of spelen van een (geoptimaliseerde) game een stuk vloeiender. Toestellen met zo’n hoge ververssnelheid zijn te verkrijgen met lcd- of amoled-panelen.