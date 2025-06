Alleen dit weekend: sim only vanaf slechts 2,29 euro

Kies je bij Belsimpel voor een Lebara-abonnement, dan ontvang je de eerste drie maanden 50% korting én krijg je maar liefst 125 euro cashback. Zo betaal je voor een bundel met 10GB data tijdelijk slechts 2,29 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

125 euro cashback én 50 procent korting

Wacht jij altijd tot je huidige abonnement is afgelopen voordat je overstapt? Dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Er zijn regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen te vinden. Op dit moment sluit je bij Belsimpel een Lebara sim only-abonnement af tegen een scherpe prijs.

Je krijgt niet alleen drie maanden 50 procent korting, maar ontvangt nu ook tijdelijk 125 euro cashback. Kies je voor een bundel vanaf 20GB, dan geldt de korting zelfs de eerste zes maanden.

Deze actie geldt voor bundels vanaf 10GB data. Normaal gesproken kost deze bundel 8 euro per maand, maar dankzij deze actie betaal je tijdelijk gemiddeld slechts 2,29 euro per maand. In dit bedrag is de cashback meegerekend.

Let op: deze actie is alleen dit weekend geldig, tot en met zondag 22 juni 2025. Je kunt een nieuw sim only-abonnement al drie maanden vóór het einde van je huidige contract afsluiten. Zo profiteer je direct van de aanbieding en ga je naadloos over naar je nieuwe abonnement.

Dit zijn de abonnementsprijzen van deze actie

Sluit je vóór 23 juni een Lebara sim only-abonnement af vanaf 10GB, dan ontvang je 125 euro cashback én de eerste drie maanden 50% korting. Hieronder vind je een overzicht van de prijzen per bundel. De cashback wordt binnen acht weken op je rekening gestort.

Hoeveelheid data Actieprijs Normale prijs 10GB €2,29 p/m €8,- p/m 15GB €4,17 p/m €10,- p/m 20GB €4,42 p/m €11,- p/m 25GB €7,92 p/m €15,- p/m 35GB €12,29 p/m €20,- p/m 45GB €16,67 p/m €25,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lebara: voordelig bellen en internetten, vooral naar het buitenland

Lebara staat bekend om zijn scherpe tarieven, ook voor onbeperkt bellen naar het buitenland. Je hebt keuze uit diverse bundels, van 1GB tot 45GB data. Voor bellen kies je tussen 250 minuten of onbeperkt.

De standaard internetsnelheid is 75 Mbit/s. Wil je een hogere snelheid, bijvoorbeeld om onderweg te streamen of te gamen? Voor slechts 0,50 euro extra per maand verhoog je de snelheid naar 150 Mbit/s.

Lebara maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Verwacht je een maand meer of minder te verbruiken? Dan pas je jouw bundel eenvoudig aan.

Vergelijk zelf sim only-prijzen

Twijfel je of Lebara bij je past, of wil je zeker weten dat je de beste deal hebt? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Met de handige filters geef je jouw wensen door, zoals de hoeveelheid data, belminuten en je huidige provider voor vast internet. Zo vind je altijd de deal die het beste bij jou past!