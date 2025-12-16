Dit is hoe je een sim only met 10GB voor slechts 0,79 euro scoort

Voor wie op zoek is naar een nieuw abonnement maar nog een goede telefoon heeft: bij Belsimpel is een goede aanbieding te vinden. Je ontvangt tijdelijk 125 euro cashback bij een sim only van Lebara vanaf 10GB data, waardoor je voor deze bundel slechts 0,79 euro per maand betaalt.

Sim only met 10GB data voor 79 cent

Regelmatig zijn er goede aanbiedingen voor sim only’s te vinden en het is weer zover. Van Belsimpel ontvang je dankzij de Eindejaarsdeals 125 euro cashback op het moment dat je een sim only van Lebara afsluit met minimaal 10GB aan data. Ook ontvang je het eerste jaar 50 procent korting. Kies je voor de 10GB-bundel, dan betaal je door deze twee acties slechts 0,79 euro per maand gedurende de hele looptijd.

Ook bij de grotere bundels ontvang je 125 euro cashback. Heb je aan minder ook genoeg? Dan raden we je alsnog aan om voor 10GB te kiezen, omdat je dan echt het goedkoopste uit bent. Vergeet na het bestellen niet de cashback te claimen. De link daarvoor vind je op de bestelpagina.

Let op: deze aanbieding is er tot en met aankomende zondag 21 december. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Dit betaal je door de cashback-actie

Kies je voor 10GB-data, dan betaal je dus slechts 0,79 euro per maand. Dit berekenen we als volgt:

Eerste 12 maanden 4 euro per maand: 4 euro x 12 maanden = 48 euro

Daarna 8 euro per maand: 8 euro x 12 maanden = 96 euro

Totaal: 96 euro + 48 euro = 144 euro

144 euro – 125 euro cashback = 19 euro

19 euro / 24 maanden = 0,79 euro per maand

Wil je liever een andere bundel? Hieronder zie je de prijzen overzichtelijk op een rijtje, inclusief de korting en cashback.

Aantal GB’s Gemiddelde prijs Normale prijs Totaal bedrag 10GB €0,79 p/m €8,- p/m €19,- 15GB €2,29 p/m €10,- p/m €55,- 20GB €3,04 p/m €11,- p/m €73,- 25GB €6,04 p/m €15,- p/m €145,- 35GB €9,79 p/m €20,- p/m €235,- 45GB €13,54 p/m €25,- p/m €325,-

Lebara: voordelige sim only-provider

Kies je voor een sim only van Lebara, dan profiteer je van lage maandelijkse kosten. Meestal is het één van de voordeligste opties. Momenteel profiteer je dus van zowel 50 procent korting als cashback, maar het komt ook voor dat je een gratis koptelefoon of oordopjes bij je nieuwe abonnement ontvangt.

Standaard maak je gebruik van een maximale internetsnelheid van 75 Mbit/s, maar tegen 0,50 euro extra per maand verhoog je dit naar 150 Mbit/s. Ben jij een beller en wil je onbeperkte belminuten? Dan betaal je 1 euro extra per maand. Lebara maakt gebruik van het netwerk van KPN.

Blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen

