Alleen vandaag: gratis sim only met 10GB data

Vandaag pak je een super voordelig sim only-abonnement met 10GB data.​

Dankzij korting en cashback krijg je zelfs 6 euro terug, hieronder leggen we de actie stap voor stap uit.​

150 euro cashback en 50 procent korting op je abonnement

Bij Belsimpel is er vandaag een speciale Magic Monday-actie met sim only-abonnementen van Lebara.​ Kies je als nieuwe klant een bundel met minimaal 10GB data, dan krijg je 150 euro cashback én het eerste jaar 50 procent korting op je maandbedrag. Daardoor ontvang je bij 10GB over de gehele looptijd van dit abonnement zelfs een bedrag van 6 euro terug.

Let op: deze actie is alleen vandaag, maandag 5 januari 2026, geldig

Dit is hoe de actie werkt

Voor de 10GB-bundel ziet dat er zo uit: normaal betaal je 8 euro per maand, maar in het eerste jaar is dat maar 4 euro per maand.​ In dat eerste jaar betaal je dus 48 euro in totaal, en in het tweede jaar betaal je 8 euro per maand en kom je uit op 96 euro.​

Samen is dat 144 euro over twee jaar, maar je krijgt 150 euro cashback teruggestort.​

Daardoor verdien je ongeveer 6 euro en is je 10GB-sim only in de praktijk gratis.

Korting op grotere bundels

Neem je een grotere databundel, dan profiteer je nog steeds van een flinke korting dankzij de 150 euro cashback.​ Ook dan zijn de maandkosten van de bundels flink lager dan zonder deze maandelijkse korting en cashback.

15GB: ongeveer 1,25 euro per maand (normaal 10 euro)​

20GB: ongeveer 2 euro per maand (normaal 11 euro)​

25GB: ongeveer 5 euro per maand (normaal 15 euro)​

35GB: ongeveer 8,75 euro per maand (normaal 20 euro)​

45GB: ongeveer 12,50 euro per maand (normaal 25 euro)

Dit wil je weten over Lebara

Lebara maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, waardoor je een stabiele en snelle verbinding hebt.​ Standaard kun je tot 75 Mbit/s internetten, maar voor 0,50 euro extra per maand gaat je maximale snelheid omhoog naar 1500 Mbit/s.​

Wil je onbeperkt bellen, dan betaal je daar nog eens 1 euro per maand extra voor.