Scoor alleen vandaag een sim only met 10GB data voor slechts 1,25 euro

Het is weer de start van een nieuwe week en dat betekent dat Belsimpel een Magic Monday-aanbieding voor je heeft. Vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een Lebara sim only-abonnement afsluit met minstens 10GB data. Daardoor betaal je slechts 1,25 euro per maand!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag staat bij Belsimpel de Magic Monday-deal klaar. Dit is altijd een uitstekende aanbieding, die alleen die dag geldig is. De ene keer is het een korting op een populair toestel, de andere keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only.

Alleen vandaag ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een nieuw tweejarig sim only-abonnement afsluit van Lebara met minstens 10GB data. Bovendien is er een doorlopende actie, waarbij je tot de eerste 12 maanden 50 procent korting krijgt. Daardoor betaal je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand. Heb je liever een grotere bundel, dan kan dat natuurlijk ook gewoon. We vertellen je hieronder alles wat je moet weten over deze aanbieding.

Let op: deze aanbieding is écht alleen vandaag geldig, op maandag 22 september 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Uit deze abonnementen kan je kiezen

Vandaag ontvang je dus 150 euro cashback bij een Lebara-sim only met minstens 10GB data. Heb je aan minder ook genoeg? Dan kan je het beste ook voor 10GB kiezen, omdat de kleinere bundels door deze aanbieding duurder zijn. Meer kan natuurlijk wel gewoon en ook dan ontvang je 150 euro cashback.

De meest voordelige bundel is die met 30GB, waarvoor je slechts 2 euro per maand gaat betalen. De volgende databundels doen mee aan de actie:

Data Magic Monday-prijs Normale maandprijs 10GB €1,25 p/m €8,- p/m 15GB €3,13 p/m €10,- p/m 30GB €2,- p/m €11,- p/m 35GB €11,25 p/m €20,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

Wil je ook onbeperkt bellen in je bundel? Dan betaal je een euro extra. Standaard ligt de internetsnelheid op 75Mbit/s, maar dit is voor 50 cent te verhogen naar 150Mbit/s.

Zo vind je altijd de laagste prijs

Wil je weten of dit de beste aanbieding is die je kan scoren? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Hierin geef je met de filters precies aan waarnaar je op zoek bent. Denk aan het aantal GB’s, belminuten, maar ook de provider van je vaste internet zodat klantvoordeel wordt meegenomen in je aanbod. De laagste prijs staat vervolgens bovenaan de pagina.