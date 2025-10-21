Tijdelijk minder dan 1 euro voor je sim only met 10GB data

Toe aan een nieuw sim only-abonnement? Bij Mobiel.nl is nu een wel hele goede deal te scoren, want je betaalt omgerekend slechts 0,79 euro per maand.

Lebara sim only bij Mobiel.nl

We lichten vaker sim only-deals uit op Android Planet, maar de nieuwste aanbieding is wel heel scherp. Je kan namelijk een Lebara-abonnement afsluiten en omgerekend slechts 0,79 euro per maand betalen. En je krijgt dan ook nog eens 10GB aan data.

Voor de sim only van Lebara betaal je normaliter 8 euro per maand, maar je krijgt nu het eerste jaar 50 procent korting. Je betaalt dan slechts 4 euro per maand voor 10GB data en 250 belminuten + sms’jes. Na twaalf maanden worden je maandelijkse kosten weer 8 euro.

Helemaal mooi meegenomen is dat je tijdelijk 125 euro cashback krijgt als je een nieuw Lebara sim only-abonnement bij Mobiel.nl afsluit. Deze actie geldt nog tot en met 26 oktober, waarna je tot 9 november de tijd hebt om je cashback aan te vragen.

Zo werkt het

Hoe werkt het precies? Het eerste jaar ben je 48 euro aan abonnementskosten kwijt, het tweede jaar is dit 96 euro. Tel dit bij elkaar op en je hebt een totale kostenpost van 144 euro. Als je hier de cashback van 125 euro van afhaalt en het uitsmeert over 24 maanden, kom je uit op slechts 0,79 euro per maand.

Snel 5G-netwerk (en meer)

Natuurlijk hoef je niet per se te gaan voor een 10GB aan data. Ook kun je kiezen voor een bundel met 15GB, 20GB of zelfs 45GB. Daar betaal je natuurlijk wel meer voor, al kom je door de cashbackactie alsnog op een laag maandbedrag uit.

Met een Lebara-abonnement maak je gebruik van het KPN-netwerk. Je kunt internetten via 5G en rekenen op een stabiele en betrouwbare verbinding. Je betaalt overigens ook geen aansluitkosten bij je nieuwe sim only, waardoor je nog eens 15 euro bespaart.