Deze nieuwe Lenovo-tablet is nu in Nederland te koop

De Lenovo Tab M11, die onlangs is aangekondigd, is nu te vinden bij Nederlandse webwinkels. Check hier waar de tablet te koop is.

Lenovo Tab M11 kopen in Nederland

Lenovo kondigde deze week de Tab M11 aan, een betaalbare Android-tablet met een stylus. Toen wisten we nog niet of het apparaat ook in Nederland zou verschijnen, maar plots is de Tab M11 bij Coolblue en MediaMarkt te koop. De tablet is direct leverbaar en heeft een adviesprijs van 199 euro.

MediaMarkt verkoopt een bundel van de Tab M11, waarbij je naast de tablet ook een hoesje en de stylus krijgt. Hier betaal je 219 euro voor. Bij Coolblue is alleen de tablet los verkrijgbaar voor de genoemde adviesprijs van 199 euro. Via de linkjes hierboven ga je naar de betreffende webshops.

Belangrijk om te weten is dat de stylus, waarmee je kunt schrijven en (aan)tekeningen maakt, los wordt verkocht. Het is met het pennetje ook mogelijk om handgeschreven teksten om te zetten naar digitale tekst, en er is een app om geschreven rekensommen direct op te lossen.

Meer over de Lenovo Tab M11

De Lenovo Tab M11 heeft een 11 inch-scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en ververssnelheid van 90Hz. Door dat laatste zien animaties er vloeiender uit, waardoor de tablet sneller aanvoelt. Het apparaat kan verder Netflix-films en -series in hoge kwaliteit streamen en heeft Dolby Atmos-speakers voor het geluid.

Omdat de Lenovo Tab M11 een budgettablet is, moet je geen wonderen verwachten van de hardware. Onder de motorkap zit een simpele MediaTek-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 7040 mAh en laadt op met maximaal 15 Watt. Op zowel de voor- als achterkant zit een 8 megapixel-camera.

De Lenovo Tab M11 krijgt vier jaar lang beveiligingsupdates; tot januari 2028 dus. De fabrikant zegt ook twee grote Android-versie-upgrades uit te brengen. Omdat de Tab M11 nog op Android 13 draait, is het na Android 15 klaar. Android-versie 14 is helaas niet standaard op de tablet te vinden, ondanks dat deze update al een tijdje beschikbaar is.

