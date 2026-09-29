Deze sim only-provider geeft tijdelijk 50 procent korting én gratis onbeperkte cloudopslag

Robin van de Pol
Robin van de Pol
29 september 2026, 16:02
3 min leestijd
Deze sim only-provider geeft tijdelijk 50 procent korting én gratis onbeperkte cloudopslag

Ken je LetsGoMobile, het eigen mobiele merk van MediaMarkt, al? Bij een tweejarig contract pak je momenteel de eerste 6 maanden 50 procent korting én gratis onbeperkte cloudopslag.

Maak kennis met LetsGoMobile

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Tijdelijk 50 procent korting op de sim only-deals van MediaMarkt

LetsGoMobile is de eigen mobiele provider van MediaMarkt. Omdat je via deze provider gebruikmaakt van het mobiele netwerk van KPN, ben je verzekerd van een uitstekende dekking en een stabiele internetsnelheid. Momenteel heeft LetsGoMobile een scherpe actie bij een tweejarig contract: je ontvangt de eerste 6 maanden 50 procent korting op je maandbedrag. Daarnaast krijg je gedurende de gehele contractduur van twee jaar gratis onbeperkte cloudopslag.

Het meest opvallende aan deze actie is de prijsverhouding tussen de datapakketten. Door een extra actiekorting op de grotere bundels zijn de pakketten met 30GB en 40GB gedurende de eerste 6 maanden namelijk goedkoper dan de kleinste bundels. Zo betaal je voor 30GB tijdelijk slechts 2,88 euro per maand, terwijl het pakket van 5GB op 3,75 euro per maand uitkomt. Pas na de eerste halfjaarperiode ga je het normale tarief betalen, waardoor een grotere bundel gemiddeld over twee jaar erg voordelig uitvalt.

Bekijk alle LetsGoMobile sim only-deals

Alle datapakketten en prijzen op een rij

Om te bepalen welk datapakket het best bij jouw verbruik past, hebben we de actieprijzen en de gemiddelde maandkosten over de gehele contractduur voor je op een rij gezet.

DatapakketEerste 6 maandenRest van de periodeGemiddeld per maand (2 jaar)
5 GB + 200 min/sms€ 3,75 p/m€ 7,50 p/m€ 6,56 p/m
11 GB + 200 min/sms€ 4,50 p/m€ 9,00 p/m€ 7,88 p/m
25 GB + 200 min/sms€ 5,25 p/m€ 10,50 p/m€ 9,19 p/m
30 GB + 200 min/sms€ 2,88 p/m€ 11,50 p/m€ 9,35 p/m
40 GB + 200 min/sms€ 3,25 p/m€ 13,00 p/m€ 10,56 p/m
Stel hier jouw LetsGoMobile-bundel samen

Wil je liever onbeperkt bellen en sms’en in plaats van de standaard 200 minuten en sms’jes? Die optie voeg je tijdens de actieperiode toe voor 1,00 euro per maand extra, waar dit normaal 2,00 euro per maand kost.

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Gratis onbeperkte cloudopslag tijdens je contract

Zoals eerder vermeld, ontvang je gedurende de gehele contractperiode van twee jaar gratis onbeperkte cloudopslag. Hiermee sla je alle foto’s, video’s en documenten veilig op via de LetsGo Cloud. Omdat de servers van deze dienst binnen de Europese Unie staan, zijn je gegevens beschermd volgens de strenge privacywetgeving.

Let's Go Cloud (MediaMarkt)

Door deze ingebouwde opslagdienst hoef je je geen zorgen meer te maken over een volle telefoon of het kwijtraken van waardevolle bestanden. Bovendien kun je hiermee besparen op de maandelijkse kosten van externe opslagdiensten. Zo haal je direct extra waarde uit je mobiele abonnement.

Ontdek LetsGoMobile met gratis cloudopslag

Vergelijk alle sim only-deals op Android Planet

Heb je na het bekijken van deze actie toch nog niet de ideale deal gevonden? Op Android Planet hebben we een handige vergelijker waarmee je eenvoudig alle actuele sim only-opties naast elkaar zet. Je stelt hierin gemakkelijk je eigen voorkeuren in voor data, belminuten en contractduur. Zo zie je direct welke provider het beste aansluit bij jouw wensen. Dat maakt het vinden van de voordeligste optie een fluitje van een cent!

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