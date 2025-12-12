Zo krijg je levenslang 25 procent korting bij Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe komt met een nieuwe aanbieding, waardoor je 25 procent korting krijgt op je abonnement zolang je klant bent bij de provider. We vertellen je alles over deze actie.
25 procent korting zolang je klant bent van Hollandsnieuwe
Normaal gezien loopt je telefoonabonnement na twee jaar af en ga je het standaardtarief betalen of je moet op zoek naar een nieuwe goede aanbieding. Heb jij daar geen zin in, dan is dit een uitstekende aanbieding voor jou.
Hollandsnieuwe geeft je momenteel 25 procent korting zolang je klant blijft. Hoewel je nog steeds een contract voor twee jaar krijgt, krijg je ook na afloop van je contract 25 procent korting. Ga je bijvoorbeeld voor 10GB data, dan betaal je maandelijks 6,75 euro in plaats van 9 euro. Deze aanbieding is geldig op alle sim only-abonnementen, maar ook op de abonnementen in combinatie met een telefoon.
Let op: deze actie is alleen voor nieuwe klanten en is geldig tot en met 5 januari 2026.
Dit zijn alle Hollandsnieuwe-bundels
Bij Hollandsnieuwe bel, sms en gebruik je data vanuit dezelfde bundel. Ideaal als je niet veel belt of sms’jes verstuurt en daar niet onnodig voor wil betalen. Dit betekent dat je betaalt voor bijvoorbeeld 10.000 MB’s, sms’jes of belminuten. Wil je toch onbeperkt bellen erbij, dan kan dat ook. Daar ben je 2 euro extra per maand voor kwijt.
Bij veel providers betaal je extra voor een kostenplafond, maar bij Hollandsnieuwe is dit gratis. Zo betaal je nooit hoge kosten als je buiten je bundel gaat. Extra tegoed toevoegen kan natuurlijk wel altijd. Verder goed om te weten is dat Hollandsnieuwe gebruik maakt van het 5G-netwerk van Vodafone en standaard een internetsnelheid tot 350 Mbit/s biedt. Dit zijn de prijzen voor de verschillende bundels:
- 2.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 5,60 euro per maand (normaal 7,50 euro)
- 5.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 6 euro per maand (normaal 8 euro)
- 10.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 6,75 euro per maand (normaal 9 euro)
- 15.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 7,50 euro per maand (normaal 10 euro)
- 20.000 MB’s, minuten of sms’jes voor 9 euro per maand (normaal 12 euro)
Samsung Galaxy A56 tijdelijk scherp geprijsd
Deze aanbieding is zoals gezegd ook geldig in combinatie met een toestel. Zo is de Samsung Galaxy A56 (die zie je bovenaan deze pagina) nu extra scherp geprijsd en betaal je nu 288 euro voor de telefoon. Ook zijn zowel de Samsung Galaxy S25 als de S25 FE te bestellen bij Hollandsnieuwe.
