De LG Velvet is een smartphone aan de top van het middensegment. De LG Velvet release wordt gecombineerd met een toffe pre-order actie. Check hier waar je het toestel kunt kopen.

LG Velvet release in Nederland

De LG Velvet is onlangs aangekondigd en het toestel is nu bij verschillende Nederlandse webshops te vinden. Bij Belsimpel en Mobiel.nl is het toestel al op voorraad en bij Bol.com reserveer je alvast een exemplaar. De smartphone kost 649 euro.

Koop je nu de LG Velvet, dan krijg je een giftbox met een waarde van 275 euro cadeau. Deze box bevat een Dual Screen-accessoire, waarmee je het toestel gebruikt met twee schermen tegelijk. Ook krijg je een screenprotector en hoesje cadeau.

Deze actie is alleen geldig als je voor 3 augustus 2020 een LG Velvet koopt bij een aangesloten verkoopkanaal. De aanvraag voor al deze accessoires moet je vervolgens doen voor 16 augustus via deze speciale LG-website.

De Velvet is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en groen. De smartphone heeft drie camera’s op de achterkant, een accu van 4300 mAh en een groot amoled-scherm met druppelvormige notch voor de frontcamera.

Specificaties LG Velvet

De LG Velvet is ideaal voor films, series en games dankzij het scherm van 6,8 inch. Er is gekozen voor een amoled-paneel, waarbij de kleuren van het scherm afspatten en zwart echt zwart is. Er is 128GB uitbreidbare opslag aanwezig en het toestel heeft 6GB werkgeheugen.

Opladen van de 4300 mAh-accu kan via een kabel of draadloos en het toestel draait op Android 10. Wel is de eigen LG-schil over Android heen gelegd. Ook is er een koptelefoonaansluiting aan boord om zo muziek te kunnen luisteren met je bedrade oordopjes.

Tot slot wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 765-chip van fabrikant Qualcomm. Deze processor biedt een fijne combinatie van kracht en accuprestaties en biedt alvast 5G-ondersteuning voor de toekomst.

Lees ook onze LG Velvet review

Lees tot slot ook onze uitgebreide LG Velvet review, hier op Android Planet.

De LG Velvet is een vreemde eend in de bijt. Het toestel positioneert zich niet tussen de vlaggenschepen, maar de prijs van 649 euro is fors te noemen als we simpelweg naar de aanwezige hardware kijken. Het design is vernieuwend en anders dan anders bij de fabrikant, maar het scherm ziet en voelt op sommige punten juist weer ouderwets aan.

Met de camera’s schiet je een prima kiekje, maar het toestel excelleert daarin niet. Ook qua mogelijkheden van die camera’s hadden we graag meer willen zien. De accuduur is betrouwbaar en goed, maar het opladen gaat anno 2020 wel echt te traag.

Daarbij is de softwareschil druk te noemen, wat niet iedereen even fijn vindt. Het updatebeleid van LG is daarbij ook niet de beste en zeker iets om rekening mee te houden. Al met al is de LG Velvet tijdelijk een goede keuze. Het toestel is namelijk te krijgen in combinatie met een leuke pre-order deal. Is dat niet meer het geval, dan zijn er wat ons betreft toestellen op de markt die meer te bieden hebben voor hetzelfde of zelfs minder geld.

