Alleen vandaag: sim only met 10GB data voor minder dan 1 euro

De week gaat weer beginnen en iedere maandag is het bij Belsimpel Magic Monday. Alleen vandaag sluit je daarom een sim only af waarbij je 150 euro cashback krijgt. Daardoor heb je al 10GB data voor 0,75 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een cashback.

Vandaag is dit laatste het geval en ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only vanaf 10GB afsluit van Lebara. Bovendien krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Kies je voor die 10GB, dan betaal je hierdoor slechts 0,75 euro per maand.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 16 februari 2026. Wees er daarom snel bij.

150 euro cashback bij sim only vanaf 10GB van Lebara

Alleen vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een sim only van Lebara afsluit vanaf 10GB data. Ook ontvang je de eerste zes maanden 50 procent korting. Neem je dit mee in de maandprijs, dan kom je uit op 75 cent per maand. Dit berekenen we als volgt:

6 maanden x 4 euro = 24 euro

18 maanden x 8 euro = 144 euro

144 euro + 24 euro = 168 euro voor twee jaar

168 euro – 150 euro cashback = 18 euro in totaal na cashback

18 euro / 24 maanden = 0,75 euro per maand

Heb je liever wat meer data? Dat kan natuurlijk ook. Lebara heeft bundels tot en met 45GB en je kan ook onbeperkt bellen. Dit kost je 1 euro per maand extra. Standaard ligt de internetsnelheid op 75 Mbit/s, wat genoeg is als je alleen wat wil WhatsAppen of over sociale media wil scrollen. Je kunt deze snelheid verhogen naar 150 Mbit/s voor 50 cent per maand meer. We zetten de prijzen per bundel hieronder voor je op een rij.

Data Magic Monday prijs incl. 150 euro cashback Normale maandprijs 10GB €0,75 p/m €8,- p/m 15GB €2,50 p/m €10,- p/m 20GB (+20GB gratis) €3,38 p/m €11,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vind de laagste prijs met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de beste aanbieding te pakken hebt? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Vul met de filters je wensen in, zoals minimum aantal GB’s en je huidige internetprovider. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan en hoef jij niet uitgebreid sites te vergelijken.