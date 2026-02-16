Alleen vandaag: sim only met 10GB data voor minder dan 1 euro

De week gaat weer beginnen en iedere maandag is het bij Belsimpel Magic Monday. Alleen vandaag sluit je daarom een sim only af waarbij je 150 euro cashback krijgt. Daardoor heb je al 10GB data voor 0,75 euro per maand.
Lees verder na de advertentie.
Magic Monday bij Belsimpel
Iedere maandag is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een cashback.
Vandaag is dit laatste het geval en ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only vanaf 10GB afsluit van Lebara. Bovendien krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Kies je voor die 10GB, dan betaal je hierdoor slechts 0,75 euro per maand.
Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 16 februari 2026. Wees er daarom snel bij.
150 euro cashback bij sim only vanaf 10GB van Lebara
Alleen vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een sim only van Lebara afsluit vanaf 10GB data. Ook ontvang je de eerste zes maanden 50 procent korting. Neem je dit mee in de maandprijs, dan kom je uit op 75 cent per maand. Dit berekenen we als volgt:
- 6 maanden x 4 euro = 24 euro
- 18 maanden x 8 euro = 144 euro
- 144 euro + 24 euro = 168 euro voor twee jaar
- 168 euro – 150 euro cashback = 18 euro in totaal na cashback
- 18 euro / 24 maanden = 0,75 euro per maand
Heb je liever wat meer data? Dat kan natuurlijk ook. Lebara heeft bundels tot en met 45GB en je kan ook onbeperkt bellen. Dit kost je 1 euro per maand extra. Standaard ligt de internetsnelheid op 75 Mbit/s, wat genoeg is als je alleen wat wil WhatsAppen of over sociale media wil scrollen. Je kunt deze snelheid verhogen naar 150 Mbit/s voor 50 cent per maand meer. We zetten de prijzen per bundel hieronder voor je op een rij.
|Data
|Magic Monday prijs incl. 150 euro cashback
|Normale maandprijs
|10GB
|€0,75 p/m
|€8,- p/m
|15GB
|€2,50 p/m
|€10,- p/m
|20GB (+20GB gratis)
|€3,38 p/m
|€11,- p/m
|45GB
|€15,63 p/m
|€25,- p/m
Vind de laagste prijs met onze prijsvergelijker
Wil je zeker weten dat je de beste aanbieding te pakken hebt? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Vul met de filters je wensen in, zoals minimum aantal GB’s en je huidige internetprovider. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan en hoef jij niet uitgebreid sites te vergelijken.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.