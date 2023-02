Met deze hoesjes laad jij de Samsung Galaxy S23 via MagSafe op (ADV)

Heb jij de Samsung Galaxy S23 al in huis? Natuurlijk wil je de beste bescherming voor jouw nieuwe smartphone. Ontdek hier alles over de hoesjes van Mous, die ook met MagSafe-accessoires te gebruiken zijn.

Bescherming, functionaliteit en stijl

Mous heeft één missie: ‘s werelds beste hoesjes maken. Ze combineren hiervoor uitstekende bescherming met een strak design. De cases worden ontworpen met knelpunten uit de praktijk in het achterhoofd en bieden je bescherming, functionaliteit, maar bovenal ook een mooi design.

Uit meer dan 10.000 reviews ontvingen zij een score van 4,8 uit 5. Dit laat zien dat andere consumenten erg tevreden zijn over de kwaliteit en service die Mous biedt. Om jouw Samsung Galaxy S23 optimaal te beschermen, heeft Mous verschillende hoesjes. Wij lichten de beste voor je uit.

Ontdek de Limitless 5.0 Magnetic Phone Case

Met de Limitless 5.0 Magnetic Phone Case is jouw smartphone beschermd tegen vallen. De AiroShock™ technologie van Mous absorbeert zonder moeite de schok van de val. Verder is hij gemaakt van stevig materiaal en zijn er beschermende elementen in het ontwerp opgenomen. Denk aan verhoogde randen en een extra rand rondom het camera-eiland.

De binnenkant van het hoesje is bekleed met microvezel en voorkomt zo krassen op jouw smartphone. Rondom het hoesje vind je geribbelde zijkanten, die je meer grip op de telefoon geven. Zo wordt voorkomen dat je überhaupt je Samsung Galaxy S23 laat vallen.

Apples MagSafe-technologie draagt bij aan het efficiënter opladen van jouw smartphone. Door magneten in de meest recente iPhones sluit de MagSafe-oplader goed aan op de telefoon. Niets van de elektriciteit gaat verloren en jouw telefoon is dus zo snel mogelijk opgeladen.

Efficiënter opladen is niet het enige voordeel dat MagSafe met zich meebrengt. Je kunt tal van andere accessoires achterop je telefoon hangen, zoals een fiets- of autohouder. Je kunt in dat geval je telefoon onderweg toch blijven gebruiken zonder hem vast te hoeven houden. Of plak een wallet achterop je telefoon waarmee je al je pasjes binnen handbereik houdt.

Via een MagSafe-adapter geniet je als Android-gebruiker ook van deze technologie. Zo’n adapter vind je in de Limitless 5.0 hoesjes en ze zijn nu ook verkrijgbaar voor de Samsung Galaxy S23-serie!

Voor welke look ga jij?

Naast bescherming en functionaliteit legt Mous dus ook de nadruk op stijl. Daarom zijn de hoesjes te verkrijgen in verschillende kleuren en designs. Houd je van neutraal en natuurlijk? Dan kies je uit één van de twee verschillende designs met een houtlook: bamboe en walnoot.

Ben je toch meer van zwarte hoesjes? Dan heb je de keuze uit drie verschillende ontwerpen. Met ‘Aramid Fibre’ haal je een stoer hoesje voor jouw Samsung Galaxy S23 in huis. Verder kan je voor de klassieke leerlook gaan of de creatieve ‘Speckled Fabric’.

Of misschien houd jij meer van glitter en glamour? Het ‘Silver Pearl’ hoesje van Mous geeft jouw smartphone een luxueuze uitstraling.

Ontdek alle hoogwaardige producten van Mous

Ter bescherming van andere smartphones kan je natuurlijk ook bij Mous terecht. Voor jouw Google Pixel 7 of Samsung Galaxy S21 FE heeft Mous namelijk ook hoogwaardige producten. Naast smartphonehoesjes beschermt Mous jouw telefoonscherm tegen krassen door middel van screenprotectors of bewaar je al je pasjes veilig in wallet cases, en nog veel meer.

