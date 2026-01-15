Manchester United vs Manchester City niet te zien bij Viaplay: hier kijk je wél (en gratis)

Dit weekend is het tijd voor de spectaculaire Manchester Derby in de Premier League. De Engelse voetbalwedstrijden worden normaal uitgezonden bij Viaplay, maar deze topwedstrijd niet. We vertellen je waar je tóch en gratis kijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Manchester United tegen Manchester City

Komend weekend staat er een spannende wedstrijd in de Premier League op de planning. Manchester United speelt zaterdagmiddag 17 januari om 13.00 uur tegen Manchester City. Normaal zijn de wedstrijden in de hoogste Engelse voetbalcompetitie te zien bij Viaplay, maar de zaterdagmiddagwedstrijden zijn een uitzondering.

Amazon Prime Video heeft de exclusieve uitzendrechten hiervan. Wil je de Manchester Derby kijken, dan kan je hier terecht. En het leuke is, dat dat gewoon gratis kan. Amazon Prime biedt namelijk voor nieuwe gebruikers een gratis proefperiode van dertig dagen. Na deze periode kost een abonnement 4,99 euro per maand. Wil je alleen deze wedstrijd kijken, dan zeg je het gewoon op na de proefperiode.

Dit is hoe de gratis proefperiode werkt

Voor de gratis proefperiode ga je naar de Nederlandse Prime Video-pagina en kies je voor de gratis proefperiode. Je hebt een Amazon-account nodig en moet een betaalmethode opgeven, hoewel er gedurende de eerste 30 dagen geen kosten worden berekend.

Na registratie download je de Prime Video-app of gebruik je de browserversie. De wedstrijd vind je in het sport-gedeelte van het platform.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen van Amazon Prime

Amazon Prime Video werkt op vrijwel alle apparaten, van smart-tv’s tot smartphones en spelconsoles. Naast live sport biedt de dienst toegang tot duizenden films en series, waaronder Amazon Originals zoals The Boys en The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Extra functies zoals offline downloaden en kijken op meerdere schermen tegelijk maken de dienst compleet. Met een maandprijs van 4,99 euro behoort Amazon Prime Video tot de voordeligere streamingopties. Naast Amazon Prime Video, krijg je ook alle voordelen die horen bij de webwinkel van Amazon. Denk aan gratis verzending en korting.

Kijk de rest van de Premier League bij Viaplay

Wil je nou alle wedstrijden van de Premier League kijken, dan heb je een abonnement op Viaplay nodig. Dit kost je minstens 14,92 euro per maand en dan heb je het basis abonnement met reclame en betaal je direct voor een jaar lang. Wil je geen reclame, dan heb je Viaplay vanaf 16,59 euro per maand.