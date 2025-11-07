Black Friday gestart bij MediaMarkt: flinke kortingen op Samsung, Google en meer

MediaMarkt is begonnen met de eerste Black Friday-acties! Haal jouw nieuwe smartphone, koptelefoon of soundbar met hoge korting in huis. Dit zijn de beste Black Friday-deals van MediaMarkt.
Black Friday 2025 begonnen bij MediaMarkt
Officieel is Black Friday 2025 pas op 28 november, maar de laatste jaren beginnen veel webwinkels al enkele weken eerder. MediaMarkt is er traditiegetrouw als één van de eersten bij en op donderdagavond 6 november konden de eerste aanbiedingen al gescoord worden in de app. Nu is MediaMarkt ook op de website gestart, dus is het tijd voor een handig overzicht.
Er zijn veel toffe acties te spotten. Zo haal je jouw nieuwe Samsung- of Google-telefoon veel goedkoper in huis. Of ga voor nieuwe oordopjes of een andere gadget.
Black Friday smartphone-deals van MediaMarkt
Black Friday is het perfecte moment om jouw smartphone te vervangen. Allerlei merken haal je voor een lagere prijs in huis. Eén van de populairste keuzes is Samsung. Ga jij voor de krachtige S25-serie of kies je voor de goede prijs-kwaliteitverhouding van de A56?
Samsung smartphone-deals van MediaMarkt
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB: van €1499,- voor €899,- (-40%)
- Samsung Galaxy A56 128GB: van €479,- voor €299,- (-38%)
- Samsung Galaxy A17 128GB: van €209,- voor €189,- (-10%)
- Samsung Galaxy A26 128GB: van €299,- voor €199,- (-33%)
- Samsung Galaxy A36 128GB: van €379,- voor €239,- (-37%)
Overige smartphone-acties bij MediaMarkt
Daarnaast zijn veel Google Pixel-smartphones in de aanbieding, die voorzien zijn van krachtige processors en fijne fotobewerkingssoftware. Ook Xiaomi en OnePlus zijn in de lijsten te vinden.
- Google Pixel 10 128GB: van €899,- voor €649,- (-28%)
- Google Pixel 9a 128GB: van €549,- voor €399,- (-27%)
- Google Pixel 10 Pro 128GB: van €1099,- voor €979,- (-11%)
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB: van €1299,- voor €1149,- (-12%)
- Xiaomi Redmi 15C 128GB: van €149,90 voor €99,- (-34%)
- Motorola Edge 60 Fusion: van €299,- voor €269,- (-10%)
- Motorola G15 Power: van €169,- voor €149,- (-12%)
- OnePlus 13 256GB: van €999,- voor €749,- (-25%)
- OnePlus Nord 5 256GB: van €449,- voor €349,- (-22%)
Smartphone met abonnement
Het is bij MediaMarkt ook mogelijk om direct een abonnement af te sluiten bij aankoop van je nieuwe telefoon. Dit is vaak goedkoper dan een los toestel en met Black Friday profiteer je van nog meer voordeel.
Kies je bijvoorbeeld voor de Samsung S25 Ultra, dan betaal je momenteel als los toestel 899 euro. In combinatie met een abonnement heb je hem al in handen vanaf 744 euro.
De beste smartwatch-aanbiedingen
Ben je toe aan een nieuwe smartwatch? Ook dan heeft MediaMarkt deze Black Friday-periode genoeg acties. Kies voor een horloge met Wear OS en je kan nagenoeg alle apps gebruiken die je op je telefoon ook hebt. Denk aan WhatsApp, Google Maps en Spotify. Daarnaast houd je natuurlijk elke sportactiviteit en stap bij.
Smartwatch-deals van MediaMarkt:
- Samsung Galaxy Watch 7 40mm: van €195,- voor €159,- (-18%)
- Huawei Watch GT 5 Pro 46mm: van €379,- voor €259,- (-32%)
- Huawei Watch Fit 4: van €169,- voor €125,- (-26%)
- Huawei Band 10: van €49,99 voor €35,- (-30%)
- Xiaomi Smart Band 10: van €49,99 voor €39,- (-22%)
- Garmin Epix Pro: van €617,- voor €549,- (-11%)
Tablets met Black Friday-korting
Een tablet is een veelzijdig apparaat. Even relaxen met een serietje op de bank of in bed, of snel je mail checken: het kan allemaal. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om uit te kiezen in verschillende prijsklassen. Van snel, prijzig en groot tot betaalbaar en klein. Dit zijn de beste tablet-aanbiedingen bij MediaMarkt.
- Lenovo Yoga Tab Plus 256GB: van €724,- voor €599,- (-17%)
- Xiaomi Pad 7 128GB: van €349,- voor €299,- (-14%)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wifi: van €452,- voor €388,- (-14%)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 128GB Wifi: van €579,- voor €549,- (-5%)
- Samsung Galaxy Tab A9 64GB Wifi: van €109,- voor €105,- (-4%)
Black Friday-deals voor koptelefoons en oordopjes
Een hoofdtelefoon of oordopjes en wat je precies zoekt, is voor iedereen anders. Wil je wel of geen actieve ruisonderdrukking, heb je voorkeur voor een merk en hoe diep wil je in de buidel tasten? Gelukkig hebben we de beste deals bij MediaMarkt voor je uitgezocht:
- Google Pixel Pro oordopjes: van €229,- voor €99,- (-57%)
- Bose Quiet Comfort Ultra koptelefoon: van €400,- voor €309,- (-23%)
- Sony WF-1000XM5 oordopjes: van €249,- voor €199,- (-20%)
- Google Pixel Buds 2a oordopjes: van €149,- voor €119,- (-20%)
- Sony Ult Wear koptelefoon: van €159,- voor €129,- (-19%)
- Sony WH-CH720N koptelefoon: van €89,99 voor €75,- (-17%)
Een slim huis dankzij Black Friday
Je huis of kantoor slimmer maken doe je dankzij handige smart home-apparatuur. Van een automatische dweilmachine tot slimme lampenbollen en van beveiligingscamera’s tot een videodeurbel. Waar ben jij precies naar op zoek? Dit zijn de beste smarthome-deals tijdens de Black Friday Weeks bij MediaMarkt.
- Google Nest Hub: van €229,- voor €144,- (-37%)
- Dyson V15 Origin stofzuiger: van €699,- voor €444,- (-36%)
- Ezviz RE4 Plus robotstofzuiger en dweil: van €265,43 voor €189,- (-29%)
- Dreame L10S Ultra robotstofzuiger: van €436,- voor €399,- (-8%)
Nog veel meer Black Friday-acties bij MediaMarkt
Naast de deals die we hierboven uitlichten, zijn er natuurlijk nog veel meer goede aanbiedingen tijdens de Black Friday-weken bij MediaMarkt. Bekijk ze allemaal via de knop hieronder.
