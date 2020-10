Van 9 tot en met 15 oktober zijn het de MediaMarkt Clubdagen. De korting kan op honderden producten oplopen tot 20 procent. Android Planet heeft de beste deals onder elkaar gezet.

Lees verder na de advertentie.

Overzicht: MediaMarkt Clubdagen oktober 2020

De Clubdagen van MediaMarkt zijn speciaal voor clubleden en lopen deze ronde van 9 tot en met 15 oktober. Ben je nog geen lid? Dat kun je gratis worden door je hier aan te melden. Alleen dan kun je korting bedingen tot maximaal 20 procent. De korting wordt verrekend in je winkelmandje als je bent ingelogd als clublid.

In allerlei productcategorieën scoor je zo korting. Dat gaat onder andere om witgoed en smart home-apparatuur, maar ook om smartphones, wearables en bijvoorbeeld speakers. Android Planet heeft de beste deals in verschillende categorieën voor je onder elkaar gezet.

Losse smartphone aanbiedingen

Beste deals voor speakers en oordopjes

Aanbiedingen voor smart home-apparatuur

De beste deals voor wearables

We doen uiteraard ons best om bovenstaande informatie regelmatig te controleren op juistheid. We kunnen echter niet garanderen dat deze op elk moment volledig klopt. Andere prijs gezien? Laat het ons dan weten, dan passen we dit direct aan.