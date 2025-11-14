Galaxy XR te duur? Deze Meta-bril is wél betaalbaar (en goedkoper dan ooit met Black Friday)

Klaar om te duiken in de wereld van extended reality? Dan is de Meta Quest 3S dankzij een mooie Black Friday-korting een goede keuze!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta Quest 3S Black Friday 2025

De drempel om een XR-bril in huis te halen is erg hoog. Headsets als de Apple Vision Pro en Samsung Galaxy XR kosten duizenden euro’s. Gelukkig is daar Meta die met zijn – voorheen alleen virtual reality – brillen nu ook een kans waagt in de extended reality. Oftewel: jij kiest of je jezelf in een volledig digitale wereld wil begeven, of dat je digitale elementen over de echte wereld heen wil leggen.

Met de Meta Quest 3 bracht de fabrikant deze XR-ervaring al naar een veel lager prijspunt (549 euro), maar de later uitgebrachte Quest 3S doet er nog een schepje bovenop. Hij heeft veel dezelfde functies als de 3, maar met een veel lager prijskaartje. De adviesprijs lag op 329 euro, maar tijdens Black Friday haal je hem al voor 279 euro in huis.

Dit kun je met de Meta Quest 3S

De betaalbare Meta Quest 3S biedt een complete XR-ervaring. Het is een zogeheten standalone headset, wat wil zeggen dat je geen computer nodig hebt om games te draaien. De 3S heeft ook dezelfde Snapdragon-chip onder de motorkap als zijn duurdere broertje en is dus grafisch meer dan capabel genoeg voor VR-games.

Meta heeft een uitgebreide catalogus van spellen en apps die werken met de headset. Voor uitgebreide bediening gebruik je daarvoor de meegeleverde controllers, maar in veel gevallen kan de headset ook met hand tracking uit de voeten. Je handen worden nauwkeurig gevolgd door de verschillende camera’s aan boord.

Die camera’s kunnen het beeld ook rechtstreeks doorvoeren, waardoor jij de normale wereld ziet door de schermen van de bril. Dat brengt veel mogelijkheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het openen van meerdere apps in je kamer. Zo kijk je een Netflix-film op een veel groter scherm, terwijl naast je op de bank je mail-app zweeft.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De lagere adviesprijs heeft vooral te maken met de schermen in de headset. De 3S maakt gebruik van fresnel-lenzen, die minder verstelbaar zijn voor optimaal zicht. De reguliere Quest 3 heeft hier zogeheten pancake-lenzen voor. Daarnaast ligt de resolutie van de schermen op de Quest 3S iets lager. Toch zullen deze minpunten voor de meeste beginners geen problemen opleveren.

Tot 70 euro korting tijdens Black Friday bij Coolblue en MediaMarkt

De Meta Quest 3S is er in twee opslagvarianten: 128GB of 256GB. Kies je voor het instapmodel, dan betaal je tijdens Black Friday maar 279 euro, waar de adviesprijs 329 euro is. Op de versie met meer opslagruimte scoor je nog meer korting. Tijdens Black Friday gaat deze voor 369 euro over de toonbank, wat bij de lancering nog 439 euro was.

Niet zeker of de Meta Quest 3S dé techdeal voor jou is? Schrijf je dan in voor onze techdeals-nieuwsbrief. Daar houden we je op de hoogte van de beste aanbiedingen op het gebied van tech!

Powered by: