De OPPO Find X3 Pro 5G is het nieuwste vlaggenschip van OPPO. Eén van de interessante features is de microlens. Daarmee maak je fraaie close-ups vol details die voorheen onzichtbaar waren. We vertellen je alles over deze unieke camera.

Wat is een microlens?

Veel smartphones hebben tegenwoordig een macrocamera waarmee je kleine objecten tot ongeveer twee keer kunt vergroten. Dat zorgt voor foto’s met extra detail als je bijvoorbeeld een bloem of insect vastlegt. Nieuw is deze techniek niet, want dit soort lenzen bestaat al heel lang voor traditionele camera’s.

De microlens op de OPPO Find X3 Pro 5G gaat een stuk verder. Eigenlijk is het een microscoop met een lens ervoor. Je kunt objecten tot wel 30 keer optisch vergroten en maar liefst 60 keer als je de hybride zoomfunctie gebruikt. Daarmee maak je een wereld zichtbaar die voor het blote oog verborgen blijft.

De ‘scherpstelafstand’ van de microlens bedraagt slechts 3 millimeter. Je kunt dus ontzettend dicht bij je onderwerp komen. Dat heeft als nadeel dat je veel omgevingslicht blokkeert. Rond de lens heeft OPPO daarom een ringlicht aangebracht, dat voor de perfecte belichting en juiste kleurbalans zorgt.

Het gaat overigens niet om traditionele ledjes zoals je die bijvoorbeeld in een flitser aantreft. Die zouden veel te fel zijn, waardoor je overbelichte foto’s krijgt. OPPO heeft de leds daarom zijwaarts gemonteerd. Dat zorgt voor zachter, indirect licht en dus voor mooiere foto’s.

Wat kun je met een microlens?

Zoals gezegd kun je je onderwerp met de microlens op de OPPO Find X3 Pro tot wel 60 keer vergroten. Kleuren en vormen die je normaal niet ziet, komen plots aan de oppervlakte. Denk aan de vezels in je trui of de kleinste details in een bloem. Je duikt in een wereld die er altijd al was, maar die je nooit hebt kunnen waarnemen. Het resultaat? Unieke foto’s die je met geen enkele andere smartphone kunt maken.

De microscoopcamera kan ons ook veel leren over de natuur. Mononatriumzout en suiker zien er in onze ogen misschien hetzelfde uit, maar bezien door een microlens vallen de verschillen in structuur direct op. Met de OPPO Find X3 Pro 5G laat je dus niet alleen je creativiteit de vrije loop, maar bevredig je ook je nieuwsgierigheid.

De grote uitdaging van een microlens

OPPO moest de nodige technische hobbels nemen om de microlens op de Find X3 Pro mogelijk te maken. Stof en haartjes op de lens kunnen de kwaliteit van de foto’s bijvoorbeeld negatief beïnvloeden. Ze worden immers net als het onderwerp zelf flink uitvergroot, waardoor ze al snel zichtbaar zijn op je kiekje. OPPO heeft de lens daarom voorzien van een speciale beschermlaag. Die zorgt ervoor dat er tien keer minder haartjes en stofdeeltjes blijven plakken aan de microcamera.

Tips om alles uit de microlens te halen

Fotograferen met de microlens op de OPPO Find X3 Pro 5G is niet moeilijk, maar wel even wennen. Je moet de camera immers veel dichter bij je onderwerp houden dan gebruikelijk. OPPO is daarom een samenwerking aangegaan met Filmmaker Chris, die in een korte video laat zien hoe je alles uit deze bijzondere lens kunt halen. Ook zie je een aantal resultaten.

OPPO Find X3 Pro 5G is nu te koop

De OPPO Find X3 Pro 5G is het topmodel uit OPPO’s Find X3-serie. Die bestaat daarnaast uit de Find X3 Lite 5G en de OPPO Find X3 Neo. Alle toestellen hebben een premium design, vijf camera’s én beschikken over 5G. Wat je wensen en budget ook zijn, in de OPPO Find X3-serie vind je dus altijd de perfecte keuze voor jouw volgende smartphone. Alle modellen zijn nu te koop.