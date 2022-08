Tijdelijk extra veel voordeel op de Samsung S22, A53 en Flip 4 (ADV)

De Slimme Keuze-weken zijn er weer! Bij Mobiel.nl scoor je daarom flink veel voordeel. Je kunt daar terecht voor de beste deals voor losse smartphones, maar ook accessoires of abonnementen.

Slimme Keuze-weken bij Mobiel.nl

Tijdens de Slimme Keuze-weken kun je terecht bij Mobiel.nl voor de beste deals en het meeste voordeel. Ben je op zoek naar een telefoon in combinatie met een abonnement? Dan ben je daar aan het juiste adres, maar helemaal in de actieperiode die loopt tot en met 4 september.

Natuurlijk kun je daar ook terecht voor een losse smartphone en allerlei accessoires. Tijdelijk krijg je ook een tof cadeau als je een sim only-abonnement afsluit. Al met al genoeg te ontdekken dus, welke deal past het best bij jou?

Voordeel op de Samsung Galaxy S22, A53 en Z Flip 4

Ben je op zoek naar een smartphone van Samsung, dan ben je bij Mobiel.nl aan het juiste adres! Bij verschillende toestellen van de bekende fabrikant, al dan niet met een abonnement, lopen namelijk toffe acties.

Samsung Galaxy S22-serie

De Galaxy S22 is een handzame en krachtige smartphone. Zo is het scherm slechts 6,1 inch groot en dus relatief compact. Dankzij de keuze voor een amoled-paneel knallen de kleuren ervan af en is het contrast erg hoog. Er is een eigen Exynos-chip aan boord en samen met de ruime hoeveelheid werkgeheugen, kun je elke taak makkelijk aan.

Op de achterzijde vind je drie camera’s, zodat je in elke situatie een perfecte foto maakt. In een klein gaatje in het scherm is de frontcamera geplaatst. Het toestel draait op Android 12, heeft een accu van 3700 mAh aan boord en is te verkrijgen in meerdere kleuren.

Vind je de S22 toch te klein? Kies dan voor de Samsung Galaxy S22+ met een groter display én grotere accu. Het ultieme toestel uit de S22-serie is natuurlijk de Samsung Galaxy S22 Ultra. Die is uitgerust met de krachtigste hardware en beste set camera’s. Ook bedien je ‘m makkelijk met een S Pen, de speciale stylus van Samsung.

Actie: De Galaxy S22 is onder andere voordelig verkrijgbaar bij T-Mobile. Bij een abonnement met 10GB internet en 120 belminuten scoor je zo tot 256 euro voordeel. Ga je liever voor de Galaxy S22+, dan ben je bij KPN aan het juiste adres. Daar betaal je namelijk niks voor de smartphone bij een abonnement met onbeperkt internet en 150 belminuten. Kies je voor de Galaxy S22 Ultra, dan moet je bij Vodafone zijn. Daar loopt het voordeel op tot 262 euro als je kiest voor een abo met 15GB internet en onbeperkt bellen.

Samsung Galaxy A53

Niet op zoek naar het beste van het beste, maar wil je wel een fijne telefoon voor weinig geld? Check dan de Galaxy A53, die ook te verkrijgen is met veel voordeel tijdens de Slimme Keuze-weken. Dit toestel behoort tot de populaire Galaxy A-serie en is uitgerust met een kleurrijk scherm van 6,5 inch. Het display ververst maximaal 120 keer per seconde, voor een erg soepele ervaring.

Het interne geheugen van 128GB is makkelijk uit te breiden met een geheugenkaartje, zodat je al je foto’s, games en applicaties altijd bij de hand hebt. Ook dit toestel bevat in totaal vier camera’s en de accu? Die is maar liefst 5000 mAh groot, zodat je makkelijk de dag doorkomt.

Actie: De Galaxy A53 is extra voordelig bij verschillende providers. Kies je voor Tele2 dan loopt je voordeel op tot 201 euro bij een abonnement met 10GB en 200 minuten. Bij Lebara is dat zelfs 214 euro, maar naast 10GB internet kun je dan 150 minuten bellen. Bij Vodafone loopt een aanbieding in combinatie met abonnement waarmee je onbeperkt kunt bellen en 15GB internet. Het totale voordeel via die provider is 225 euro.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Pas net gepresenteerd, maar ook al te vinden bij Mobiel.nl is de Samsung Galaxy Z Flip 4. De smartphone heeft een vouwbaar scherm en klap je open als een normale smartphone. Handig wel, want zo neemt het toestel een stuk minder ruimte in, maar kun je wel genieten van alle functies die je verwacht.

Er is gekozen voor de snelste processor van dit moment en aan de buitenzijde is een tweede schermpje aanwezig. Daarop zie je snel binnenkomende notificaties of je wisselt makkelijk van een muzieknummer of checkt je agenda. Al met al een stukje techniek om je vingers bij af te likken en nu extra voordelig verkrijgbaar.

Actie: Kies je voor de Z Flip 4 in combinatie met KPN, dan loopt het voordeel op tot maximaal 331 euro. Dan kun je onbeperkt internetten en per maand 150 minuten bellen. Tijdelijk betaal je namelijk geen aansluitkosten en scoor je 5 euro korting per maand op dat Unlimited-abonnement.

Toch op zoek naar een ander toestel? Geen enkel probleem, want Mobiel.nl biedt een ruim assortiment en je vindt er dan ook altijd de perfecte match op mobiel gebied!

Losse smartphone aanbiedingen

Interesse in een nieuwe smartphone, maar niet in een abonnement? Kijk dan eens naar de lopende aanbiedingen die gelden voor losse smartphones van verschillende merken. De tofste deals hebben we hieronder kort voor je opgesomd:

*verschil op basis van adviesprijs

Sim only (met cadeau) en accessoires

Heb je al wel een smartphone op zak én op zoek naar een betaalbaar abonnement? Kijk dan eens naar een sim only-abonnement, want die zijn nu ook extra voordelig geprijsd. Sluit je er eentje af tijdens de actieperiode dan krijg je ook nog eens een leuk cadeau.

Kies je voor een sim only bij KPN, Vodafone, T-Mobile of Tele2 dan ontvang je een gratis Homepod mini of 100 euro accessoiretegoed. Ga je voor een sim only-abonnement bij HollandsNieuwe, Ben, Simyo, Budget mobiel of Lebara dan kun je kiezen tussen een waardebon voor accessoires ter waarde van 50 euro of de Samsung Galaxy Buds Live-oordopjes.

Natuurlijk is Mobiel.nl ook hét adres als je op zoek bent naar een accessoire (voor bij je smartphone). Je hoeft daarbij niet alleen te denken aan hoesjes, cases en covers, maar ook kabels, opladers, screenprotectors, slimme horloges en koptelefoons of draadloze oortjes. Neem via onderstaande knop dus gerust een kijkje in het ruime assortiment!

In de aanbieding zijn onder andere verschillende Google Nest-producten, waaronder de fijne Nest Mini- en Audio-speaker. Ook de Google Nest Hub kost nu flink veel minder. Datzelfde geldt voor verschillende draadloze oordopjes en smartwatches van Xiaomi.