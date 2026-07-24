Deze drie populaire Samsung- en Google-smartphones zijn nu flink afgeprijsd bij MediaMarkt (ADV)

Het is Mobile Mania bij MediaMarkt, wat betekent dat je jouw volgende telefoon flink goedkoper in huis haalt. Verschillende Samsung-telefoons, maar ook Google-toestellen, zijn tussen de acties te vinden. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Mobile Mania bij MediaMarkt

Tijdens Mobile Mania scoor je veel populaire smartphones voor een fractie van de prijs bij MediaMarkt. Denk aan de Samsung Galaxy S26, maar ook de Galaxy A57 of Google Pixel 10a. Toe aan nieuwe draadloze oordopjes of een koptelefoon? Dan zit je bij MediaMarkt ook goed.

Hieronder lichten we een aantal uitstekende aanbiedingen voor je uit die je niet mag missen. Deze actieperiode loopt tot en met zondag 2 augustus. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Heb je vandaag voor 23.59 uur besteld? Dan staat de pakketbezorger morgen al voor je deur. Wil je vandaag al genieten van je nieuwe telefoon, dan kan je hem binnen 30 minuten na het plaatsen van je bestelling ophalen in een winkel bij jou in de buurt.

Samsung Galaxy S26 van 949 euro voor 799 euro

De Samsung Galaxy S26 is de nieuwste aanwinst in de high-end Galaxy S-reeks. Het toestel is het meest compact van de drie, met een schermafmeting van 6,3 inch. Hierdoor is hij prima met één hand te bedienen en neemt hij niet veel ruimte in beslag in je tas of broekzak. Toch is hij krachtig en beschikt hij over goede camera’s om momenten vast te leggen.

Dat doe je met één van de drie lenzen op de achterkant, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera en een telelens. Deze laatste kan je onderwerp tot drie keer dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. Daarna bewerk je jouw kiekjes met Galaxy AI tot ze eruit zien alsof de foto’s door een professionele fotograaf zijn gemaakt.

De S26 kwam in februari op de markt met een adviesprijs van 999 euro en de laatste tijd schommelt de prijs rond de 949 euro. Tijdens Mobile Mania haal je hem bij MediaMarkt echter voor maar 799 euro in huis.

Samsung Galaxy A57 van 479 euro voor 377 euro

Ook de populaire en betaalbare Samsung Galaxy A57 is bij MediaMarkt te vinden voor een zacht prijsje. De laagste prijs afgelopen maand was 479 euro, maar nu koop je hem al voor 377 euro. Je hebt dan de variant met 256GB aan opslag.

Voor deze goede prijs krijg je een verrassend complete smartphone. Hij beschikt over een 6,7 inch-scherm en is daarmee groter dan de Galaxy S26 hierboven. Ook is de chip minder krachtig, maar voor de meeste mensen goed genoeg. Scrollen op social media, wat spelletjes spelen en mail lezen gaat met deze telefoon prima.

Daarnaast maak je goede foto’s dankzij het driedubbele camerasysteem, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera. Daarnaast heb je een groothoeklens tot je beschikking. Ook de Samsung A57 zit bomvol AI-functies, waardoor je jouw foto’s tot perfectie bewerkt.

Google Pixel 10a van 489 euro voor 439 euro

Heb je liever een Google-telefoon? Dan is de Pixel 10a het overwegen waard. De smartphone heeft dezelfde chip als de Pixel 9 en is daardoor lekker krachtig. Het fijne aan Google-toestellen is bovendien dat de software ‘schoon’ is, wat wil zeggen dat er vrijwel geen apps voorgeÏnstalleerd staan.

Daarnaast ontvang je altijd als eerste alle Android-updates, want Google is ook het bedrijf achter dit besturingssysteem. Bovendien gaat de Pixel 10a nog lang mee en krijg je de komende zeven jaar updates. Je haalt de 10a tijdens Mobile Mania niet in huis voor 489 euro, maar 439 euro.

Nog veel meer Mobile Mania-acties

Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want er zijn nog veel meer uitstekende aanbiedingen te vinden. Hieronder een greep uit het aanbod van MediaMarkt. Check voor alle aanbiedingen de website van de webwinkel!