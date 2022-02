De nieuwe Samsung S22 series: alle modellen en kleuren op een rij (ADV)

De nieuwe Samsung S22 series bestaat uit verschillende modellen, uitvoeringen en kleuren. Welke past het best bij jou? Kies jouw favoriete Galaxy S22 en profiteer ook nog eens van te gekke aanbiedingen!

Vind de Galaxy S22 die bij je past

Een week geleden maakte de wereld kennis met de Galaxy S22 series. Het gaat om een trio dat bestaat uit de Galaxy S22 als instapper, S22+ als volwaardig tussenmodel en de S22 Ultra als absolute uitblinker.

Als je nu (pre)-ordert ontvang je tijdelijk een setje Galaxy Buds Pro bij je nieuwe smartphone. Deze draadloze oordopjes zijn waterdicht en hebben een adviesprijs van 229 euro. De actie geldt tot en met 10 maart.

Alle Galaxy S22-telefoons zijn te verkrijgen in verschillende kleuren. Daarnaast heb je ook keuze uit meerdere versies qua opslag- en werkgeheugen. Wij maken je wegwijs, zodat je de S22 vindt die perfect bij je past.

Samsung Galaxy S22 Ultra: verleg grenzen

Met de S22 Ultra haal je een toptoestel met een unieke uitstraling en luxe features in huis. De behuizing is rechthoekig met scherpe randen en heeft een uitsparing voor de S Pen. Met deze stylus maak je altijd en overal notities en tekeningen op het enorme 6,8 inch-scherm. Bovendien werkt alles razendsnel dankzij de Exynos-2200 chip.

De S22 Ultra heeft het beste camerawerk van de drie met de 40 megapixel-selfiecamera en vier camera’s achterop, waaronder een goede hoofdcamera van 108 megapixel.

Standaard is de S22 Ultra verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, donkergroen en donkerrood. Alleen bij Samsung zelf kun je nog kiezen uit de exclusieve kleuren grijs, lichtblauw en rood. Ook vind je alleen daar de 1TB-variant van het toestel.

Samsung Galaxy S22 Ultra bij Samsung:

128GB (8GB werkgeheugen): 1249 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 256GB (12GB werkgeheugen): 1349 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 512GB (12GB werkgeheugen): 1449 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 1TB (12GB werkgeheugen): 1649 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Samsung Galaxy S22 en S22+: instapper en krachtpatser

Het instapmodel is de compactste en goedkoopste van de drie. De S22 is uitgerust met een 6,1 inch-display en 3700 mAh-accu. Het tussenmodel, de S22+, heeft een ruimere batterij van 4500 mAh en groter scherm van 6,6 inch. Beide toestellen hebben een rappe Exynos-2200 chip, net zoals de S22 Ultra.

De smartphones hebben achterop een camera-eiland met drie lenzen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Nummer twee is een 10 megapixel-telelens voor zoomfoto’s. De derde is een groothoeklens van 12 megapixel voor kiekjes van wijde landschappen of bijvoorbeeld architectuur. Beide telefoons zijn uitgerust met 8GB werkgeheugen.

De S22 en S22+ zijn standaard verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, groen en roségoud. Bestel je via Samsung? Dan heb je ook keuze uit de exclusieve kleuren grijs, beige, lichtblauw en paars.

Samsung Galaxy S22 bij Samsung:

128GB (8GB werkgeheugen): 849 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 256GB (8GB werkgeheugen): 899 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Samsung Galaxy S22+ bij Samsung:

128GB (8GB werkgeheugen): 1049 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 256GB (8GB werkgeheugen): 1099 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Pak meer Samsung-voordeel

Via Samsung heb je niet alleen keuze uit meer kleuren of geheugenvarianten, maar profiteer je ook van allerlei aanbiedingen. Zo ontvang je een abonnement voor YouTube Premium (4 maanden) of Spotify Premium (tot 3 maanden).

Wil je iets duurzaams doen en er tegelijkertijd profijt uit halen? Bij aanschaf van de S22 kun je je oude toestel inruilen. Op die manier bespaar je tot wel 371 euro. Tijdelijk ontvang je namelijk 150 euro bovenop de standaard inruilwaarde.

Wil je het maximale uit je nieuwe S22 halen? Neem een hoesje voor extra bescherming. Bovendien maak je je toestel daarmee persoonlijker. Voor bijpassende accessoires geldt een korting van 20 procent.

Samsung Galaxy Tab S8: Groot, groter, Ultra-groot

Ook het drietal tablets van de Galaxy Tab S8 series stond in de schijnwerpers tijdens Galaxy Unpacked. Het gaat om de Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra. De schermdiagonalen van de drie apparaten zijn respectievelijk: 11, 12,4 en 14,6 inch.

Alle displays uit de Tab S8 series hebben een 120 Hz-verversingssnelheid wat zorgt voor vloeiende beelden. Als je een van deze premium tablets (pre)-ordert, krijg je er een Keyboard Cover bij. Afhankelijk van de variant die je kiest heeft deze een waarde van tussen de 139 en 349 euro.

De Tab S8 heeft 8GB werkgeheugen en is verkrijgbaar in verschillende kleuren, met keuze uit 128GB of 256GB aan opslag en met of zonder 5G. Check hieronder de verschillende prijzen:

128GB (8GB werkgeheugen) wifi-only: 749 euro – grijs, zilver en roségoud

– grijs, zilver en roségoud 128GB (8GB werkgeheugen) met 5G: 899 euro – grijs

– grijs 256GB (8GB werkgeheugen) wifi-only: 799 euro – grijs en zilver

– grijs en zilver 256GB (8GB werkgeheugen) met 5G: 949 euro – grijs

Het tussenmodel, de Tab S8+ heeft eveneens 8GB werkgeheugen en is verkrijgbaar in verschillende kleuren, met keuze uit 128GB en 256GB aan opslag. Verder zijn er versies met 5G of wifi-only. Hieronder vind je de prijzen per variant:

128GB (8GB werkgeheugen) wifi-only: 949 euro – grijs, zilver en roségoud

– grijs, zilver en roségoud 128GB (8GB werkgeheugen) met 5G: 1099 euro – grijs

– grijs 256GB (8GB werkgeheugen) wifi-only: 999 euro – grijs en zilver

– grijs en zilver 256GB (8GB werkgeheugen) met 5G: 1149 euro – grijs

Tot slot geldt hetzelfde voor de Tab S8 Ultra, maar heb je keuze uit 8GB of 16GB aan werkgeheugen gecombineerd met 128GB of 512GB interne opslag. Hieronder staan de verschillende prijzen:

128GB (8GB werkgeheugen) wifi-only: 1149 euro – grijs

– grijs 128GB (8GB werkgeheugen) met 5G: 1299 euro – grijs

– grijs 512GB (16GB werkgeheugen) wifi-only: 1449 euro – grijs

– grijs 512GB (16GB werkgeheugen) met 5G: 1599 euro – grijs

Bundel je een van deze tablets met een nieuwe S22-smartphone? Dan ontvang je tijdelijk nog eens 25% korting op de aanschafprijs van een Samsung Galaxy Tab S8. Deze actie loopt ook tot en met 10 maart.