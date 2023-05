Galaxy Watch 5, Buds 2 Pro en nog veel meer nu in prijs verlaagd bij Belsimpel (gesponsord)

De tweede zondag van mei is het traditiegetrouw Moederdag. Heb jij al een cadeau voor haar gevonden? Dit zijn de beste aanbiedingen van Belsimpel.

Moederdag bij Belsimpel

Op 14 mei is het weer Moederdag. Bij Belsimpel haal je nu een nieuwe smartwatch, telefoon of oordopjes voordelig in huis. Zo verras je iemand of maak je jezelf blij met een cadeautje!

Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje. Let er wel op dat deze aanbiedingen snel kunnen gaan en voorraden op kunnen raken. Daarbij geldt dan ook dat op ook écht op is. Wees er dus snel bij.

Haal voordelig de Samsung Galaxy Watch 5 in huis

De Samsung Galaxy Watch 5 is één van de populairste smartwatches van dit moment en zit bomvol slimme sensoren. Zo houdt het horloge elke stap en work-out bij, zodat je precies weet hoeveel calorieën je verbrandt. Verder check je ook snel je hartslag, slaapkwaliteit en het zuurstofniveau in je bloed.

Op het kleurrijke amoled-scherm lees je alle meldingen die binnenkomen op je smartphone. Dankzij het touchscreen is het bedienen van dit slimme horloge eenvoudig. Ook betaal je vanaf nu je aankopen met je smartwatch. De Galaxy Watch 5 is er in twee formaten en verschillende kleuren.

Op het moment is de Samsung Galaxy Watch 5 met een kast van 40 millimeter in de kleur roségoud extra voordelig. Je haalt ‘m nu namelijk in huis via Belsimpel voor 209,95 euro. Dat is een besparing van zo’n 89 euro op de adviesprijs.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro nu scherp geprijsd

Wil je je even afsluiten van de rest van de wereld met wat muziek? Via bluetooth koppel je de Samsung Galaxy Buds 2 Pro vlot met jouw smartphone. Komt er een melding binnen op je smartwatch, dan schakelen de Buds gemakkelijk over.

Dankzij actieve ruisonderdrukking worden irritante achtergrondgeluiden weggefilterd. Komt er toch iemand storen? Schakel dan over naar ‘ruimtelijk geluid’. Deze functie versterkt omgevingsgeluid juist, waardoor je rustig jouw muziek aan kunt laten staan en toch andere personen vlekkeloos verstaat.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. De zwarte variant is tijdelijk scherp geprijsd bij Belsimpel. Je scoort ze nu voor 159,95 euro in plaats van 229 euro.

Voordelige en simpele Emporia SuperEasy

De Emporia SuperEasy staat vooral bekend om zijn eenvoud. Hij is gemaakt om te doen wat ‘ie moet doen en laat ingewikkelde snufjes achterwege. Een telefoontje neem je op met de rode en groene knoppen, waardoor je het scherm niet meer hoeft af te zoeken. Verder schakel je snel een noodcontact in op het moment dat je hulp nodig hebt met de noodknop achterop het toestel.

Door zijn simpelheid gaat de Emporia SuperEasy lekker lang mee. Raakt de accu toch leeg, dan laad je hem op via het oplaadstation. Het toestel heeft een adviesprijs van 229 euro, maar bij Belsimpel nu een lager prijskaartje. Daar koop je ‘m voor 199 euro.

Huawei Watch GT 3 Pro- en Fitbit Luxe-aanbieding

De Watch GT 3 Pro is de high-end smartwatch van Huawei en laat je je fitnessactiviteiten en gezondheid uitgebreid in de gaten houden. Je slaap wordt bijgehouden, hij stuurt je een reminder om medicijnen in te nemen en registreert hoeveel je dagelijks drinkt. De accu van de Watch GT 3 Pro gaat zo’n twee weken mee. Je haalt ‘m nu in huis via Belsimpel met 38 euro voordeel, want daar kost ‘ie 269,95 euro.

Past een elegantere smartwatch meer bij je? Dan heeft Belsimpel een leuke aanbieding voor de Fitbit Luxe. Dit slimme horloge heeft een dun design met een amoled-scherm, zodat de kleuren van je scherm spatten.

Hij biedt alle gezondheidsmetingen die Fitbit inmiddels beschikbaar heeft: je hartslag, activiteit, slaap, stress en meer. Bij Belsimpel scoor je hem nu voor 98,95 euro in plaats van 149,95 euro én krijg je zes maanden Fitbit Premium cadeau.

Nog meer voordeel

Zit het ideale cadeau hier niet bij? Belsimpel heeft nog veel meer gadgets die je nu met voordeel in huis haalt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe smartwatch, maar ook een abonnement sluit je nu voor een fijn prijsje af. Check het via de knop hieronder.

