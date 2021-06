Ben jij op zoek naar een stevige smartphone? De motorola defy kan tegen een stootje. En ook wel tegen twee stootjes. We geven je vijf redenen waarom je met de motorola defy iedere uitdaging aan kan.

Motorola defy: trotseer de elementen

Heb jij jonge kinderen of ga je graag op avontuur? Dan wil je een smartphone die niet direct in scherven ligt als hij een keer valt, of stopt met werken als iemand je koffie omgooit. Daarom heeft motorola de defy gemaakt: een telefoon die je niet voorzichtig hoeft te behandelen.

Motorola kondigde de smartphone vorige week aan. Het stevige toestel is de eerste vrucht van een samenwerking met Bullit Group. Dat is het bedrijf achter onder meer de Cat-smartphones, die veel gebruikt worden in de bouw. De motorola defy is dus gebaseerd op bewezen technologie en laat je niet snel in de steek.

→ Lees meer over de samenwerking met Bullitt Group

Met de motorola defy kun je iedere uitdaging aan

Of je nu vaak op pad gaat met je kinderen of aan motorcross doet, de motorola defy is ontworpen voor actieve mensen. We geven je vijf redenen waarom je met deze smartphone iedere uitdaging aan kan.

1. Valbestendig

Laat jij je smartphone weleens uit je handen glippen? En kijk je dan heel voorzichtig of hij het nog doet? Dat is met de defy nergens voor nodig. Het toestel is ontworpen om een val van 1,8 meter op een harde ondergrond probleemloos te overleven. Zelfs als je wegrijdt terwijl het toestel nog op het dak van je wagen ligt, hoef je je geen zorgen te maken.

Ook is het toestel goed bestand tegen trillingen en zit er supersterk Gorilla Glass Victus op het scherm. Daardoor zie je veel minder snel krasjes op je telefoon.

2. Waterbestendig

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker als je jonge kinderen hebt. Een glas appelsap kan zomaar over je smartphone heen vallen. Daar trekt de motorola defy zich niks van aan. Sterker nog: het toestel overleeft 35 minuten op een diepte van 1,5 meter. Het is dus geen probleem als je hem een keer in het zwembad laat vallen.

Daarnaast heeft de fabrikant de defy getest in extreem vochtige omstandigheden én in zoutnevel. Waar je reis je ook heen voert, deze smartphone wijkt niet van je zijde.

3. Bestand tegen extreme temperaturen

Veel smartphones houden niet zo van erg hoge of lage temperaturen en al helemaal niet van sterke schommelingen. De motorola defy doet het altijd, of je nu in de woestijn loopt of op de Noordpool bent. Motorola heeft het toestel getest bij min 30 én bij plus 75 graden. Je kunt de defy tijdens en hittegolf dus gewoon op het dashboard van je wagen laten liggen.

4. Makkelijk schoon te maken

De meeste smartphones moet je schoonmaken met een speciale spray of zachte doekjes. De motorola defy is niet zo kieskeurig. Je kunt water en zeep gebruiken, maar ook desinfectiemiddel of zelfs bleek. Pak gewoon wat je hebt staan, zodat je snel weer verder kunt met leukere dingen.

5. Stofdicht

Ga je graag op road trip door de woestijn of ben je een fervent doe-het-zelver? De motorola defy is stofbestendig, zodat vuil geen kans krijgt om het toestel binnen te dringen. Je kunt dus genieten van een vette zandstorm zonder je zorgen te maken of je smartphone het wel zal overleven.

Krachtige specificaties

De motorola defy is niet alleen maar stevig, wan het is ook gewoon een erg fijne smartphone. De snelle processor zorgt voor soepel appen en op het grote 6,5 inch-scherm geniet je met vele teugen van al je favoriete series. Dat houdt de telefoon bovendien lang vol, want de batterij heeft een capaciteit van maar liefst 5000 mAh. Daardoor kun je het toestel tot wel twee dagen gebruiken voor je hem op moet laden.

Maak je graag foto’s met je smartphone? Dankzij de 48 megapixel-camera leg je ieder detail vast. Daarnaast beschik je over een dieptesensor die voor betere portretten zorgt. Met de macrocamera schiet je ten slotte mooie close-ups van bloemen of insecten.

→ Lees meer over de motorola defy

De motorola defy: te koop vanaf derde kwartaal

Zie jij jezelf al met deze stoere smartphone rondlopen? De motorola defy is te koop vanaf het begin van het derde kwartaal voor 329 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en groen.