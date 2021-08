Stevige Motorola Defy nu te koop in Nederland voor 329 euro

De Motorola Defy is de nieuwe rugged smartphone van het merk en ligt vanaf nu in de winkels. Het toestel is los te koop voor de adviesprijs van 329 euro, maar ook te combineren met abonnement.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Defy kopen? Check hier de beste deals

In een ver verleden bracht Motorola de Defy op de markt, een toestel dat tegen een stootje kon en water- en stofdicht was. Eind juni werd de nieuwe versie gepresenteerd en die ligt vanaf nu in de winkel. De Motorola Defy (2021) heeft een adviesprijs van 329 euro en is te verkrijgen in twee kleuren: zwart en groen.

Eerstgenoemde is nu verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel. Kies je voor een losse Motorola Defy bekijk dan ook even onze sim only-vergelijker. De Defy combineren met abonnement is ook mogelijk. Via onderstaande prijsvergelijker kun je terecht voor de beste deals en zelf kiezen hoe jouw bundel eruit moet zien qua belminuten, sms’jes en data.

Aan de slag met de Defy

Android Planet heeft het toestel uitvoerig aan de tand gevoeld. Onze ervaringen lees je dan ook in de volledige Motorola Defy review. De telefoon moet het hebben van zijn stevige karakter. Zo kan ‘ie tegen een stootje, is het toestel stof- en waterdicht en houdt hij goed vast door een speciale afwerking op de achterzijde.

Het is echter geen krachtpatser, want de hardware is middelmatig te noemen. Dat zien we ook bij veel andere toestellen in dit segment en dat is zonde. De Defy is echter prima om te gebruiken voor social media, WhatsApp of internet, maar zware apps of games gebruiken is niet aan te raden.

Motorola levert het toestel nog met het oude Android 10, maar de update naar Android 11 staat wel op de planning. Dat is ook de enige grote update voor het toestel en dat is zonde, iets dat we ook bespreken in onze review. Wel is het fijn dat de software ‘kaal’ is en daardoor geen onnodige extra’s bevat.

Tot slot zijn er drie camera’s op de achterkant te vinden, het scherm is 6,5 inch groot, heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels en is te bedienen met natte vingers of handschoenen. De accu van 5000 mAh laadt op met maximaal 20 Watt, maar draadloos opladen ontbreekt wel. Concurrerende toestellen zijn onder andere de onlangs gepresenteerde Nokia XR20 of Cat S52 die al wel even op de markt is.

Meer nieuwtjes over de Motorola Defy (2021):