Motorola Edge 20 Lite flink in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

Wij hebben de beste Motorola Edge 20 Lite deals voor je verzameld! Misschien ben je op zoek naar een los toestel of wil je ‘m juist in combinatie met een abonnement? De beste prijzen vind je in dit overzicht op Android Planet.

Dit moet je weten over de Motorola Edge 20 Lite

Eind juli 2021 werd de Edge 20-serie van Motorola gepresenteerd, bestaande uit drie modellen. De instapper is de Motorola Edge 20 Lite, een toestel met een adviesprijs van 349 euro, die inmiddels dus al even op de markt is. Dat betekent gelukkig wel dat de prijs flink is gezakt. Op het moment van schrijven is een losse Edge 20 Lite te koop voor 279 euro bij Paradigit.

De Edge 20 Lite beschikt over een amoled-scherm van 6,7 inch, wat kleuren mooi weergeeft en maximaal 90 keer per seconde ververst voor een vloeiende ervaring. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 30 Watt. Onder de motorkap vind je een MediaTek-chip en 8GB werkgeheugen, waardoor multitasken geen probleem is.

In een gaatje in het scherm vind je de frontcamera en op de achterzijde zijn er nog eens drie lenzen geplaatst. De hoofdcamera heeft een resolutie van 108 megapixel, terwijl je foto’s in een wijdere hoek maakt met de groothoeklens. Close-ups maken doe je makkelijk en snel met de macrocamera, maar die heeft wel een lage resolutie van 2 megapixel.

Motorola Edge 20 Lite deals bij providers – bespaar tot 87 euro

Geen interesse in de Edge 20 Lite als los toestel, maar wel op zoek naar de combinatie met abonnement? Daarvoor kun je direct terecht bij verschillende bekende providers. Waar je dan wel op moet letten is dat de inhoud van het abonnement, en dus de prijs ervan, niets uitmaakt voor de toestelkosten die je nog betaalt. Het loont dus vooral om te kijken naar kleinere abonnementen.

In combinatie met een abonnement bij KPN is de besparing het grootst, want dan betaal je nog 192 euro voor het toestel. Kies je voor T-Mobile dan is dat bedrag 240 euro, waardoor je nog steeds makkelijk 39 euro bespaart.

Motorola Edge 20 Lite bij webshops – bespaar tot 183 euro

We zijn en blijven Nederlanders en altijd op zoek naar nog meer korting. Als dat ook nu het geval is, bekijk dan abonnementen bij andere webshops in combinatie met de Edge 20 Lite. De besparing op de toestelkosten loopt dan namelijk op tot maximaal 183 euro.

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op Unlimited-abonnementen van verschillende providers. Kies je voor een hogere belbundel, dan kost het toestel je weer een stukje minder. De meest voordelige Motorola Edge 20 Lite-deals hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Motorola Edge 20 Lite met abonnement van Vodafone – bespaar tot 183 euro

Op zoek naar een abonnement van Vodafone met dit toestel van Motorola? Kijk dan eens bij GSMWeb, want daar bespaar je maar liefst 183 euro op de Edge 20 Lite. Voor het toestel betaal je dan namelijk geen 279 euro, maar nog 96 euro.

Motorola Edge 20 Lite met abonnement van KPN – bespaar tot 183 euro

De combinatie van GSMWeb en een abonnement van KPN is ook een fijne. Kies je voor een tweejarig unlimited-abonnement dan bespaar je ook tot 183 euro op het toestel.

Motorola Edge 20 Lite met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 123 euro

Kies je liever voor een abonnement van T-Mobile, dan moet je aankloppen bij Belsimpel. In combinatie met de Motorola Edge 20 Lite bespaar je in combinatie met een abo namelijk tot 123 euro.