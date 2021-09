Motorola Edge 20 Lite met oled-scherm nu te koop voor 349 euro

De Motorola Edge 20 Lite is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone kost 349 euro en heeft een aantal opvallende features, zoals een oled-scherm en 108 megapixel-camera.

Motorola Edge 20 Lite kopen in Nederland

Onlangs verschenen de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro in Nederland en nu is ook de Edge 20 Lite te koop. Zoals de naam van het toestel al verklapt, is de smartphone minder krachtig en goedkoper dan de andere Edge 20-telefoons. Desondanks zijn de specificaties zeker niet verkeerd: de Edge 20 Lite heeft bijvoorbeeld een oled-scherm, 108 megapixel-camera en grote accu.

De Motorola Edge 20 Lite heeft een adviesprijs van 349 euro en is nu bij verschillende webwinkels op voorraad. In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje. Zo kun je gaan voor een losse Motorola Edge 20 Lite, maar is het natuurlijk ook mogelijk om de Edge 20 Lite met een abonnement in huis te halen. De telefoon verschijnt in één kleur: grijs.

De Motorola Edge 20 Lite valt vooral op door het 6,7 inch-oled-scherm, dat mooie kleuren en diepe zwarttinten toont. Ook is het contrast heel hoog. Het display heeft verder een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en hdr-ondersteuning. Door dat laatste zien kleuren en belichting er realistischer uit. Bovenin het scherm zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. De ververssnelheid is 90Hz.

Specificaties van de Motorola Edge 20 Lite

Onder de motorkap van de Edge 20 Lite zit een MediaTek Dimensity 720-processor. Deze chip ondersteunt 5G en zit ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A32. Ook heeft de Moto-telefoon 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, waarbij je de opslag nog kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Foto’s maakt de Motorola Edge 20 Lite met de drievoudige camera achterop. De telefoon heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretbeelden. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snel opladen. Dit gaat met maximaal 30 Watt, waarbij de snellader ook in het doosje zit.

Goed om te weten is dat de Edge 20 Lite draait op Android 11 en langer (en vaker) updates krijgt. Motorola belooft de smartphone drie jaar lang van maandelijkse beveilgingspatches te voorzien. Daarnaast krijgt het toestel sowieso twee grote Android-versie-updates, naar Android 12 en 13. Dit verbeterde updatebeleid geldt overigens ook voor de reguliere Edge 20 en duurdere Edge 20 Pro.

