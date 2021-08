Motorola Edge 20 (Pro) met 108 megapixel-camera nu te koop in Nederland

Vanaf nu kun je de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro kopen in Nederland. De smartphones onderscheiden zich door de 108 megapixel-camera achterop en het erg vloeiende 144Hz-scherm.

Motorola Edge 20 kopen in Nederland

Een aantal weken geleden kondigde Motorola zijn nieuwste smartphones aan: de Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. De toestellen zijn duurder dan de telefoons die het bedrijf normaliter uitbrengt en twee zijn nu leverbaar in Nederland. Het gaat om de reguliere Motorola Edge 20 en de Edge 20 Pro, het vlaggenschip van de fabrikant.

De Motorola Edge 20 heeft een prijs van 499 euro en daarvoor krijg je een smartphone met vlotte specificaties en een 144Hz-scherm. Dit betekent dat het display 144 keer per seconde wordt ververst en daardoor hele vloeiende beelden toont. De meeste Android-telefoons in deze prijsklasse hebben een 90 of 120Hz-scherm. Het oled-display van de Edge 20 is overigens 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Ook opvallend zijn de camera’s achterop. De Motorola Edge 20 heeft een hoofdcamera van maar liefst 108 megapixel. Ook beschikt de telefoon over een 16 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je tot 3x optisch inzoomen, oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Verder is de Edge 20 voorzien van een 4000 mAh-accu met ondersteuning voor 30 Watt-snelladen, Snapdragon 778G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en de optie om in 4K te filmen. In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Motorola Edge 20. Ook is het natuurlijk mogelijk om de Motorola Edge 20 met een abonnement in huis te halen.

Motorola Edge 20 Pro: sneller en duurder

Met een adviesprijs van 699 euro is de Motorola Edge 20 Pro het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant. De smartphone lijkt aan de buitenkant op de normale Edge 20, maar is toch sneller en voorzien van betere camera’s, een design van glas en een grotere accu. Wel heeft de Edge 20 Pro hetzelfde oled-scherm met een ververssnelheid van 144Hz.

De Edge 20 Pro onderscheidt zich vooral door de periscopische zoomlens achterop. Hiermee is het mogelijk om foto’s tot 5x dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies. Deze speciale zoomlens zien we ook bij high-end toestellen als de Samsung Galaxy S21 Ultra en Huawei P40 Pro. Ook aanwezig is een 108 megapixel-hoofdcamera voor normale foto’s en 16 megapixel-groothoeklens om wijdere kiekjes te maken.

Door de Snapdragon 870-processor is de Motorola Edge 20 Pro krachtiger en is er veel werkgeheugen (12GB) en opslagruimte (256GB) aanwezig. De accu is met een capaciteit van 4500 mAh groter dan bij de reguliere Edge 20 en video’s kunnen zelfs in 8K-resolutie worden geschoten.

De Motorola Edge 20 Pro en Edge 20 draaien op Android 11 en krijgen twee grote Android-versie-updates: naar Android 12 en 13. Ook ben je verzekerd van twee jaar aan beveiligingspatches. Check de beste deals voor een losse Motorola Edge 20 Pro in de vergelijker hieronder. Of bekijk de Edge 20 Pro met een abonnement, waarbij je kan kiezen uit alle grote providers.