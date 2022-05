Motorola Edge 30 met opvallend dun design nu te koop voor 449 euro

Het kopen van de Motorola Edge 30 kan vanaf nu in Nederland. Het opvallend dunne toestel werd eind april gepresenteerd en gaat over de (digitale) toonbank voor 449 euro. Schaf je de smartphone nu aan, dan ontvang je ook draadloze oordopjes ter waarde van 149 euro!

Motorola Edge 30 kopen: de beste deals

De Motorola Edge 30 is een prachtig afgewerkt toestel, waarbij Motorola onder andere pocht met dunne design en 5G-ondersteuning. Zo is het toestel op het dunste punt 6,79 millimeter dik en weegt ‘ie slechts 155 gram. De adviesprijs bedraagt 449 euro en de smartphone ligt nu in de winkels. Tot en met 22 mei heb je ook recht op een gratis setje Moto Buds-s ANC, draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking ter waarde van 149 euro.

De Edge 30 is beschikbaar in drie kleuren: grijs, groen en zilver. De grijze is te koop bij winkels als Belsimpel of Mobiel.nl, de andere twee kleuren zijn vooralsnog exclusief verkrijgbaar via Motorola zelf.

Dit moet je weten over de Motorola Edge 30

Het interne geheugen van 128GB is niet uit te breiden en de smartphone heeft een amoled-scherm van 6,5 inch. Dat heeft een full hd-resolutie en ververst maximaal 144 keer per seconde voor een erg soepele ervaring. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in het scherm en de optische vingerafdrukscanner is verwerkt achter het display.

Er is gekozen voor de Snapdragon 778G Plus-chip, die iets krachtiger is dan het 778G-model dat we kennen van de Motorola Edge 20. Opladen gaat met maximaal 33 Watt met de meegeleverde oplader en de accucapaciteit bedraagt 4020 mAh, een concessie die gedaan moest worden voor het dunne design.

Aan de achterzijde vind je twee 50 megapixel-camera’s voor de normale kiekjes en in een wijdere hoek. Ook kun je foto’s maken van dichtbij of een portretfoto schieten. Het toestel komt met Android 12 waar overheen de MyUX-schil ligt. Deze is erg licht en past weinig tot niks aan aan Android. Het toestel krijgt sowieso updates naar Android 13 en 14 en drie jaar beveiligingspatches.

Al aan de slag geweest met de Motorola Edge 30 Pro

Binnenkort verschijnt onze review van de reguliere Motorola Edge 30, maar wel zijn we al aan de slag geweest met de duurdere Motorola Edge 30 Pro. Met dat toestel richt de fabrikant zich op het high-end segment, logisch gezien de prijs van 799 euro. Benieuwd naar onze ervaringen met dat apparaat, check dan de Motorola Edge 30 Pro review.

We zijn positief over de Motorola Edge 30 Pro en vinden ‘m een goede verbetering ten opzichte van de Edge 20 Pro. Dat komt door de razendsnelle hardware, het mooie scherm en fijne software – maar vooral omdat de smartphone meer als een compleet vlaggenschip aanvoelt.

Zo maken de camera’s mooiere foto’s, gaat het opladen véél sneller en is het design strakker. Het updatebeleid van Motorola moet wel beter, zeker voor een telefoon van 799 euro als de Edge 30 Pro. Daarom is het misschien slimmer om nog eventjes te wachten totdat het toestel in prijs is gedaald, want dan heb je echt een goede deal te pakken.

